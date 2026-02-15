박신혜-하윤경-최지수, 뜨거웠던 동료애 막 내릴까?

따뜻한 워맨스로 똘똘 뭉쳤던 301호 룸메이트 박신혜, 하윤경, 최지수가 분열 위기를 맞는다.

15일 방송되는 tvN 토일드라마 ‘언더커버 미쓰홍’ 10회에서는 김미숙(강채영 분)이 의식을 잃고 쓰러진 후 뿔뿔이 흩어지게 된 301호 룸메이트들의 안타까운 상황이 펼쳐진다.

지난 9회 방송에서는 김미숙이 판매한 한민증권의 펀드 상품 수익률이 바닥을 쳐 고객들에게 고소장을 받게 되었고, 딸에게 막대한 빚까지 물려줄 처지가 되자 극단적 선택을 시도해 안타까움을 자아냈다. 룸메이트 홍금보(박신혜 분)와 고복희(하윤경 분), 강노라(최지수 분)는 슬픔과 충격으로 좌절했고, 이에 고복희는 강노라의 정체를 밝히며 이러한 비극을 만든 원인 제공자나 다름없는 한민증권의 사주 일가에 대한 원망을 드러냈다. 그동안 여러 추억을 나누며 우정을 쌓아왔던 네 여자가 한순간에 갈라설 위기에 놓이며 시청자들의 몰입감을 끌어올렸다.

오늘 공개된 스틸에는 병원 로비에서 마주친 홍금보와 고복희, 그리고 강노라의 모습이 담겼다. 세 사람 사이에는 전에 없이 팽팽한 분위기가 형성돼 어색한 시선만을 주고받는 이들에게서 관계의 변화를 짐작케 한다. 강노라에게 크게 실망한 홍금보와 고복희가 건넨 말은 무엇일지, 한민증권 회장의 딸로서 도의적 책임감을 갖게 된 강노라가 룸메이트들의 마음을 돌리기 위해 어떤 행동을 할지 궁금증이 모아진다.

또 다른 스틸에서는 확 달라진 강노라의 분위기가 시선을 끈다. 강노라는 그동안 아버지의 지시에 따라 한민증권에 말단 사원으로 입사해 근무해 왔지만, 유니폼을 벗고 본격적으로 엄마 최인자(변정수 분) 여사와 한민증권에 드나든다. 홍금보와 고복희는 급변한 상황에 대처하기 위해 노선을 바꾸고, 몰래 강노라를 비상 계단으로 불러낸다. 과연 두 사람이 강노라에게 화해 신청을 할지 혹은 경고의 메시지를 전할지, 향방을 알 수 없게 된 네 여자의 우정이 어디로 흘러가게 될지 호기심이 증폭되고 있다.

