'40kg대 감량' 홍현희, 결국 홍보였나…제이쓴 해명

방송인 홍현희가 약물 없이 체중 감량에 성공했다고 밝히며 화제를 모은 가운데, 남편 제이쓴의 사업과 맞물리며 논란에 휩싸였다.

홍현희는 최근 자신의 유튜브 채널을 통해 70kg대에서 40kg대까지 감량했다고 전했다. 다이어터 사이에서 유명한 위고비나 마운자로의 도움을 받은 것이 아니라고 선을 그으며 “생활 습관을 바꾸고 식단을 조절했다. 몸은 거짓말을 하지 않는다”고 강조했다. 특히 오일, 채소, 식초 등을 활용한 혈당 관리가 체중 감량에 도움이 됐다고 설명했다.

하지만 이후 제이쓴이 오일과 채소, 식초 등을 기반으로 한 다이어트 관련 제품을 출시했다는 소식이 전해지며 의혹이 불거졌다. 제이쓴은 “현희를 위해 만들다 보니 좋은 제품을 들여오게 됐다”며 아내를 향한 마음에서 시작한 프로젝트라고 밝혔고, 제품이 ‘완판’됐다는 점도 알렸다.

이에 일부 온라인 커뮤니티와 SNS에서는 홍현희의 다이어트 과정이 남편의 사업 홍보를 염두에 둔 행보가 아니냐는 의문이 제기됐다. 약물 사용을 부인했던 발언의 진정성까지 도마 위에 오른 상황이다.

논란이 확산되자 제이쓴은 지난 13일 SNS를 통해 직접 해명에 나섰다. 그는 “출시한 제품은 다이어트 약이 아니다”라며 “위고비나 마운자로를 맞은 적도, 처방받은 적도, 계획도 없다”고 밝혔다. 이어 “오랜 시간 필라테스와 걷기를 병행하며 꾸준히 노력한 결과”라며 홍현희의 체중 감량은 장기간의 자기 관리 덕분이라고 강조했다.

