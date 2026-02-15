탁구 김나영-유한나&임종훈-오준성, WTT 첸나이 준우승

탁구 김나영-유한나 조. 사진=WTT 홈페이지 캡처

새해 첫 우승 도전, 아쉽게 불발됐다. 한국 탁구 여자복식 김나영-유한나(이상 포스코인터내셔널) 조, 남자복식 임종훈-오준성(이상 한국거래소) 조가 월드테이블테니스(WTT) 스타 컨텐더 첸나이 2026에서 나란히 준우승을 거뒀다.

김나영-유한나 조는 지난 14일 인도 첸나이서 열린 이번 대회 요코이 사쿠라-아오키 사치(일본) 조와의 여자복식 결승에서 1-3(6-11 11-6 8-11 8-11)으로 패했다.

지난해 WTT 컨텐더 타이위안, 스코페, 라고스 대회에서 3관왕을 차지했던 김나영-유한나 조는 하루 전 이번 대회 준결승전 하디 파텔-락시타 나라앙 조(인도) 상대로 3-0(11-4 11-4 11-6) 완승을 거둔 바 있다.

탁구 임종훈-오준성 조. 사진=WTT 홈페이지 캡처

임종훈-오준성 조는 부상 불운을 겪었다. 이날 플리비엥 코통-티보 포레(프랑스) 조와의 결승 맞대결에 앞서 기권해 준우승에 머무른 것. 이는 오준성의 발목 부상 여파로 인한 것으로 알려졌다.

임종훈과 오준성 조 역시 지난해 작년 WTT 시리즈 스타 컨텐더 무스카트 대회와 스코피예 대회 정상에 올랐고, 이번 대회 준결승에선 하미트 데사이-사티얀 그나나세카란(인도) 조를 3-0(11-2 11-3 12-10)으로 꺾은 바 있다.

한편 남자단식 박강현(미래에셋증권)은 15일 오후 4시 루보미르 얀카리크(체코)와의 준결승전을 치른다.

