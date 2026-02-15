“진정한 빙판 승부사” 이재명 대통령, 새 역사 쓴 황대헌에 축하 메시지

사진=뉴시스

“정말 대단하고, 자랑스럽습니다.”

이재명 대통령이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 쇼트트랙 남자 1500m에서 은메달을 획득한 황대헌(강원도청)에게 축하 메시지를 전했다.

이 대통령은 15일 자신의 페이스북을 통해 “값진 은메달을 거머쥔 황대헌 선수에게 뜨거운 박수를 보낸다. 치열한 레이스 속에서도 끝까지 침착함을 잃지 않고 자신의 페이스를 지켜낸 황대헌 선수는 진정한 ‘빙판 승부사’였다”며 “정말 대단하고, 자랑스럽다”고 밝혔다.



황대헌은 이날 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나서 열린 이번 대회 남자 1500m 결승에 출전, 2분12초31의 기록으로 2위를 차지했다. 지난 2018 평창 대회 남자 500m 은메달, 2022 베이징 대회 남자 1500m 금메달과 남자 5000m 계주 은메달 등을 비롯해 세 대회 연속 올림픽 개인전 메달 획득이다.

새 이정표를 아로새긴 순간이기도 하다. 한국 쇼트트랙 역사상 올림픽 개인전에서 3개 대회 연속 입상한 선수는 황대헌이 처음이다.

이 대통령 역시 이 점을 주목하며 “2022 베이징 금메달에 이어 이번 대회에서도 메달을 추가하며 세계 최정상급 기량을 다시 입증했다”며 “한국 남자 쇼트트랙 사상 처음으로 올림픽 3회 연속 메달 획득이라는 기록도 함께 세웠다”고 강조했다.

이어 “‘잠깐 반짝하는 스타가 아닌 오래 기억되는 선수가 되겠다’는 다짐처럼, 황대헌 선수의 땀과 열정이 앞으로도 좋은 성과로 이어지길 힘차게 응원하겠다”고 말했다.

한편 이 대통령은 이날 황대헌과 함께 남자 1500m 종목에 출전한 대표팀 임종언(고양시청), 신동민(화성시청)을 향해서도 “따뜻한 격려를 전한다”고 덧붙였다.

