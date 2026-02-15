[올림픽 비하인드] 미국-덴마크 男아이스하키 맞대결, ‘그린란드’ 국기 등장

사진=AP/뉴시스

그린란드 국기가 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽에서 등장했다.

미국과 덴마크는 15일 이탈리아 밀라노의 산타줄리아 아이스하키 아레나에서 이번 대회 남자 아이스하키 C조 조별리그 2차전에서 맞붙었다. 경기 자체는 당초 전력상 한 수 위로 평가받았던 미국이 웃었다. 북미아이스하키리그(NHL) 출신 스타 선수들 즐비한 미국의 6-3 승전고로 이어졌다.

이날 두 팀은 맞대결은 일찌감치 경기 시작 전부터 화제를 모으며 전 세계의 시선을 붙들었다. 외신들은 앞다퉈 이 경기를 ‘그린란드 더비’라 불렀을 정도다. 경기장 밖 국제 외교 이슈가 겹쳤다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 덴마크 자치령 그린란드 매입 의사를 공개적으로 밝힌 뒤로 양국 사이 미묘한 기류가 형성된 바 있다.

다행히 선수들은 물론, 팬들 사이 물리적 충돌은 발생하지 않았다. 다만 AP통신에 따르면 이날 경기 전 미국 선수들의 소개 시간에선 큰 야유가 터졌을 정도다. 이뿐만이 아니다. 경기장 현장을 찾은 팬들 중 일부는 관중석에선 그린란드 국기를 흔들기도 했다.

올림픽은 국제올림픽위원회(IOC) 기준 주권 국가만 공식 참가국으로 인정한다. 이에 그린란드는 독자적인 국기와 국가로 올림픽에서 나설 수 없다.

그럼에도 이번 대회에서 다소 특별한 이유로 모습을 드러낸 그린란드 국기다. 독일에서 온 팬 중 하나인 비타 칼니나와 그의 남편 알렉산더 칼니슈가 경기장에서 번쩍 들어 올렸다. 칼니슈는 “그린란드는 미국이 아니라 그린란드 국민이 결정한다”며 “유럽 사람으로서 우리는 함께 맞서야 한다. 그린란드와 연대를 보여주러 왔다”고 주장했다.

한편 스포츠의 정치화를 경계하는 목소리도 존재한다. 덴마크 국기를 상징하는 붉은색과 흰색으로 얼굴을 물들인 데니스 페테르센은 “어떤 스포츠 종목도 정치와 무관하다. 선수들은 정치인이 아니라 운동선수일 뿐”이라고 힘줘 말했다.

