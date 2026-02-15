박상면 “‘대마초 P씨’ 오해로 연기상 후보 불발→2년간 일 끊겨”

배우 박상면이 대마초 사건에 휘말렸던 일화를 공개했다.

박상면은 지난 14일 방송한 MBN 예능프로그램 ‘김주하의 데이앤나잇’에 출연해 드라마 ‘제빵왕 김탁구’(2010)에 출연했던 과거를 회상했다.

제빵왕 김탁구는 최고 시청률 50%를 넘겼을 정도로 폭발적인 인기를 얻은 작품이다.

박상면은 “해당 드라마로 시상식 연기상 후보에 노미네이트됐다고 연락을 받았다. 그런데 그 시점에 갑자기 지라시가 돌았다. 배우 P씨가 대마초 피운 혐의를 받고 있단 내용이었다”고 말했다.

그는 “(P씨가) 나와 출연작이 비슷하더라. 가만히 있다 보니까 생각보다 상황이 심각해졌다. 실명이 나온 게 아니었는데 방송구에선 배우 P씨가 나라고 생각했다”고 설명했다.

이어 “이름이 나오지도 않았는데 내가 대마초를 안 했다고 하는 것도 이상하지 않나. 조연상 후보에 올라갔다가 결국 후보에서 제외됐다고 연락이 왔다”며 “온라인에선 대마초 P씨가 이미 나였다”고 토로했다.

작품 활동에도 영향을 받았다. 박상면은 “1~2년 후에 뒤늦게 P씨 정체가 밝혀졌는데 때는 늦었다. 2년 간 작품을 못 했다”고 밝혀 안타까움을 자아냈다.

