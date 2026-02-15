지성 “끝까지 정의”…두 자릿수 흥행 속 진심 전했다

배우 지성. 써패스이엔티 제공

드라마 판사 이한영(MBC)을 이끈 주인공 배우 지성이 시청자들에게 마지막 인사를 건넸다.

판사 이한영은 지난 14일 열띤 반응 속에 유종의 미를 거두며 막을 내렸다. 드라마는 방송 5회 만에 시청률 두 자릿수를 돌파해 모두를 깜짝 놀라게 만들더니, 이후 꾸준히 10%대의 시청률을 유지하는 것은 물론 드라마 화제성 지수 부문에서도 상위권에 이름을 올리는 등 올겨울 최고의 화제작으로 등극했다.

판사 이한영을 흥행 궤도에 올린 일등공신은 바로 타이틀롤 이한영 역으로 열연한 지성이다. 극 중 그가 맡은 이한영은 적폐 판사라는 얼룩진 과거를 지우고, 새롭게 얻게 된 두 번째 삶에서는 정의를 구현하기 위해 나아가는 인물이다.

첫 방송 전 진행된 제작발표회에서 연출을 맡은 이재진 감독은 지성에 대해 “워낙 연기를 잘하는 배우”라 언급한 후 “지성이 이한영 캐릭터의 변화를 잘 그려갈 수 있을 것이라 생각했다”라고 밝히며 굳건한 믿음을 내비쳤던 바. 이를 증명하듯, 지성은 이번에도 주특기인 ‘믿고 보게 되는 열연’을 펼쳐 감탄을 이끌었다.

지성은 2035년, 2025년의 이한영을 마치 각각 다른 인물처럼 그려냈다. 먼저 2035년의 이한영은 권력을 좇는 냉혈한의 표본이었다. 피해자의 아픔에 공감과 위로를 보내는 대신, 부당한 현실에 힘을 실어주는 ‘거대 로펌의 머슴 판사’의 역할을 수행한 것. 그는 차가운 눈빛과 무감한 표정 등 다양한 디테일을 통해 캐릭터의 특징을 표현, 몰입감을 더했다.

그런가 하면 후회 속에서 두 번째 기회를 얻은 2025년의 이한영은 확연하게 달랐다. 정의를 지키기 위해 판을 짜는 전략가이자 그 안에서 신명 나게 칼춤을 추는 플레이어로 활약했기 때문.

지성은 극 초반부에는 처절하게 무너지고 다시 일어서는 모습을, 후반부로 갈수록 ‘사이다 히어로’로 변모해 나가는 과정을 설득력 있게 그려내 서사의 밀도를 높였다. 견고한 연기 내공과 완급 조절이 또 한 번 빛나며, 휘몰아치는 전개의 중심을 단단하게 지켰다.

지성은 “지금까지 판사 이한영을 많이 사랑해 주셔서 감사하다. 시청자분들 덕분에 즐겁게 촬영할 수 있었다”며 감사함을 표했다. 이어 “극 속에서 이한영은 거센 모함과 갈등 속에서도 끝까지 정의를 향해 달려갔다. 그 여정이 여러분의 마음 한편에 오래 남기를 바란다”는 진심 어린 메시지를 전했다.

판사 이한영의 뜨거운 여정을 마친 지성은 올 한 해 활발한 연기 활동을 예고했다. 다음에는 어떤 모습으로 돌아올지 기대감이 모아지고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]