‘전설’ 마지막 기릴 굿즈… 현대모비스, 함지훈 은퇴 기념 상품 프리오더 실시

사진=KBL 제공

남자프로농구(KBL) 현대모비스는 15일 “18시즌 동안 팀과 함께한 ‘원클럽맨’ 함지훈의 은퇴를 기념하는 유니폼과 상품을 프리오더 판매한다”고 밝혔다.

이번 은퇴 기념 유니폼은 2007년 입단 이후 2026년까지 현대모비스에서만 활약한 레전드 함지훈의 커리어를 기념하기 위해 특별 제작됐다. 유니폼 디자인은 팀에서의 18시즌을 상징하는 그래픽 요소와 함께, 구단 역사에 남을 주요 기록을 담은 엠블럼을 반영한 것이 특징이다.

엠블럼에는 챔피언결정전 우승 5회, 정규리그 및 플레이오프 최우수선수(MVP), 원클럽맨, 올스타 선정 7회 등 함지훈이 남긴 주요 수상 경력과 통산 기록(득점·리바운드·승수 등)을 상징적으로 반영해 기념 유니폼의 의미와 소장 가치를 더했다.

유니폼 구매자에게는 함지훈이 친필 사인이 담긴 메시지 카드를 증정한다. 함지훈 은퇴 기념 유니폼과 와펜, 키링, 머플러 등의 기념 상품의 프리오더 판매는 오는 16일부터 26일까지 피버스 공식 온라인 몰을 통해 진행한다.

한편, 함지훈의 공식 은퇴식은 오는 4월8일 LG와의 울산 홈경기에서 진행한다.

사진=현대모비스 피버스 농구단 제공

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

