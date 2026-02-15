‘강등권 코앞’ 위기의 토트넘… 임시 소방수로 투도르 전 유벤투스 감독 선임

사진=토트넘 홋스퍼 구단 SNS 캡처

강등권 추락 위기까지 몰린 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 토트넘 홋스퍼가 소방수를 모셔왔다.

2025∼2026시즌 종료까지 팀을 맡을 임시 사령탑으로 이고르 투도르 감독을 선임하며 분위기 반전을 노린다. 토트넘은 지난 14일 밤 구단 공식 발표를 통해 “투도르 감독은 시즌 종료까지 팀을 이끌 예정이며 취업 허가 승인 절차를 남겨두고 있다”고 밝혔다.

투도르 감독은 지난해 10월 이탈리아 세리에A 유벤투스에서 성적 부진으로 물러난 뒤 무적(無籍) 상태였다. 현역 시절 중앙 수비수 출신으로 크로아티아 국가대표로 활약했고, 유벤투스에서 세리에A 우승을 두 차례 차지한 바 있다.

지도자로서는 하이두크 스플리트(크로아티아), PAOK(그리스), 갈라타사라이(튀르키예), 우디네세, 헬라스 베로나, 라치오(이상 이탈리아), 마르세유(프랑스) 등에서 뛰었다. 특히 마르세유와 라치오에서의 성과로 많은 주목을 받은 바 있다. 요한 랑게 스포츠 디렉터를 비롯해 토트넘 역시 투도르 감독의 위기 대응 능력을 주목했다.

토트넘은 경쟁력을 회복하는 게 급선무다. 토마스 프랑크 전 감독을 경질한 지 사흘째 나온 소식이다. 지난해 여름 손흥민(LAFC)을 미국 메이저리그사커(MLS)로 떠나보낸 뒤 거듭 부진하고 있다.

리그 26경기를 치른 시점에서 승점 29(7승8무11패)로 20개 팀 중 16위에 머물러 있다. 강등권 마지노선인 18위 웨스트햄 유나이티드(승점 24)와 격차는 승점 5에 불과하다. 분위기 반전이 시급한 상태다.

