[한강로 컷] 엑신,'5인 5색 독보적 아우라' Hyper 콘셉트 포토 공개

걸그룹 엑신(X:IN) 콘셉트 포토. 자료=비바이엔터테인먼트 제공

다국적 5인조 걸그룹 엑신(X:IN)이 네 번째 미니앨범 'Hyper' 콘셉트 포토를 공개했다.

엑신(이샤, 니즈, 노바, 한나, 아리아)은 공식 SNS 채널을 통해 신보 'Hyper'의 상반된 매력이 담긴 두 가지 버전의 콘셉트 포토를 공개하며 컴백 예열에 나섰다.

화이트 배경과 피쉬아이 앵글을 활용한 콘셉트 포토에서 멤버들은 가죽과 메탈릭 테크웨어를 완벽 소화했다. 특히 과감한 앵글과 포즈, 강렬한 소품을 활용해 반항적이면서도 에너제틱한 엑신만의 독보적인 매력을 발산했다. 베이지 톤의 따뜻하고 고급스러운 분위기의 콘셉트 포토에서 멤버들은 180도 다른 매력을 뽐냈다. 퍼와 벨벳 소재를 믹스매치해 우아하면서도 성숙한 아우라를 강조한 비주얼로 팬심을 사로잡았다.

