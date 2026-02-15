‘실리프팅’ 받은 장동민 “귀·코·눈 뚫고 당겨…아프다”

개그맨 장동민이 실리프팅 시술 후 얼굴 고통을 호소했다.

장동민은 지난 14일 유튜브 채널 ‘꼰대희’에 출연해 김대희, 신봉선과 함께 과거 개그콘서트(KBS2)에서 선보였던 코너 ‘대화가 필요해’를 재연했다.

장동민은 신봉선 요청에 따라 얼굴을 찡그리며 연기했지만 이내 고통을 토로해했다.

신봉선은 “실리프팅 때무넹 그렇다. 눈물이 나려고 했던 게 실리프팅 때문에 얼굴이 당겨서 그런 거다”라고 설명했고, 장동민은 “입이 안 벌어진다. 아프다”고 말했다.

다시 연기를 이어갔지만 고통이 따랐다. 이에 김대희는 “실리프팅이 뭔데 그렇게 아파하냐”고 물었고, 장동민은 “귀(쪽)를 뚫었고 코와 눈 (주변)을 뚫어서 (실로) 쭉쭉 잡아당겼다”고 설명했다.

그러면서도 “마취를 안 하고 했다. 난 필요 없다. 시술 받는 동안 바둑을 뒀다”고 농담을 던져 웃음을 유발했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]