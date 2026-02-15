이강태 “치료비만 2억”…고양이 12마리 구조 ‘참혹 현장’

‘동물계의 션’, ‘K-동물 아빠’ 이강태가 유기동물을 구조하는 일상을 공개해 보는 이들의 마음을 뭉클하게 만들었다.

지난 14일 방송된 MBC ‘전지적 참견 시점’에서는 누적 조회수 5억회를 기록하며 SNS에서 가장 핫한 이강태가 출격해 동물 사랑을 보여줬다.

그의 아침은 사람 4명, 고양이와 강아지 7마리, 그리고 임시보호 중인 모녀 강아지까지 한 집에 어울려 사는 현실판 ‘홈 주토피아’에서 시작됐다. 사람과 동물이 뒤엉켜 자는 침대에서 기상 후 아침을 먹이고 양치를 해주는 등 ‘애·개·묘’ 동시 육아 현장은 어디서도 볼 수 없는 장관 그 자체였다. 특히 아픈 동물들을 위해 온 가족이 투약과 간호를 함께하는 생명을 향한 남다른 책임감을 보여줘 뭉클함을 선사했다.

가족들의 헌신적인 동물 사랑이 이어지는 가운데, 이강태와 유독 각별한 케미를 자랑하는 ‘내연견’ 이다다가 눈길을 끌었다. 1년 전 유기된 채 발견되어 10마리의 새끼를 출산한 아픈 과거가 있는 다다가 현재 이강태와 눈만 마주쳐도 하트가 쏟아지는 사이가 되면서 내연견이라는 별명까지 얻게 된 것. 급기야 출근 준비도 잊은 채 다다와 떨어질 줄 모르는 남편을 억지로 떼어낸 ‘본처’ 태라는 “살짝 질투 날 때가 있다”라며 속타는(?) 고충을 토로해 웃음을 자아냈다.

이어 이강태는 태라와 함께 설립한 비영리 동물보호단체에 출근해 치열한 본업 모먼트에 돌입했다. 한 달 평균 500~1000건에 달하는 구조 제보가 쏟아지는 가운데, 그는 구조부터 치료, 임시 보호까지 쉴 틈 없는 일정을 소화하며 선한 영향력을 전파했다. 특히 방송일 기준 270마리를 구조하고 220마리를 입양 보낸 성과와 함께 작년 한 해 치료비로만 2억 원 넘게 지출했다는 사실이 공개돼 놀라움을 안겼다. 그러면서도 정든 아이들을 보내기 싫은 마음에 입양 신청서를 몰래 삭제하려다 아내에게 접근 금지 조치까지 당했다는 에피소드는 웃음과 감동을 동시에 선사했다.

이날 가장 긴박했던 순간은 동물이 지내기 어려운 환경에 방치된 고양이 12마리 구조 현장이었다. 낯선 사람에게 경계심이 극에 달한 고양이들을 구조하던 이강태는 유혈사태를 겪으면서도 끝까지 포기하지 않고 사력을 다했다. 태라는 구조가 끝난 뒤 형편이 어려워져 고양이들을 방치할 수밖에 없었던 사람도 챙기며, “사람도 동물도 잘 살았으면 좋겠다”고 눈물을 흘려 참견인들도 먹먹한 마음을 감추지 못했다.

대미는 1년 고민 끝에 내린 다다의 정식 입양이 장식했다. 대형견의 현실적 제약에 신중을 기했던 이들은 마침내 입양 계약서를 작성하며 진짜 가족이 되기로 결심했다. ‘인연’에서 ‘내연’을 거쳐 평생의 가족이 된 다다와의 서사는 깊은 여운을 남겼다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

