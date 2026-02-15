연승 제동 걸린 여자 컬링, 덴마크에 덜미… 라운드로빈 2승2패

사진=AP/뉴시스

상승세를 이어가지 못한 채 쓰라린 패배다. 한국 여자 컬링 대표팀이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 라운드 로빈에서 2패째(2승)를 기록했다.

스킵 김은지, 서드 김민지, 세컨드 김수지, 리드 설예은, 핍스 설예지로 구성된 대표팀은 15일 이탈리아 코르티나담페초의 코르티나 컬링 올림픽 스타디움서 열린 이번 대회 덴마크와의 라운드로빈 4차전에서 3-6으로 패했다. 3연승에 도전하면서 분위기를 휘어잡고자 했지만 만만치 않는 상대의 저력에 일격을 맞았다.

이날 2엔드 후공으로 한 점을 내준 한국은 5엔드까지 2-2로 팽팽하게 맞섰다. 6, 7엔드에서 두 점을 내주면서 휘청였다. 8엔드서 한 점을 만회했지만, 이내 2점을 차례로 잃는 등 역전하는 데 실패했다.

계속해서 혼전 구도다. 한국은 앞서 1차전 미국 상대로 4-8로 졌다. 이후 이탈리아와 영국을 모두 꺾으면서 2연승을 달리기도 했다. 분위기를 다시 휘어잡는 게 중요해질 전망이다. 여자 컬링은 10개 팀이 라운드로빈 방식으로 예선을 치른 뒤 상위 4개 팀이 준결승에 올라 우승을 가린다.

한국은 스웨덴(4승0패)와 스위스(3승1패), 미국(3승1패), 중국(2승1패) 등에 이어 공동 5위에 올라 있다. 덴마크 역시 이날 승리로 2승2패를 기록한 만큼 치열한 중위권 경쟁이 예상된다.

한일전 승리로 반전을 꾀할 수 있을지 이목이 집중된다. 한국은 이날 오후 10시5분 일본과의 라운드 로빈 5차전을 펼칠 예정이다.

