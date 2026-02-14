나우즈, 데뷔 첫 팬콘 개최…3월28일 ‘런 위드 미, 나우’

그룹 NOWZ (나우즈)가 데뷔 첫 팬 콘서트를 개최한다.

소속사 큐브 엔터테인먼트는 지난 13일 공식 SNS 채널을 통해 나우즈의 팬 콘서트 ‘Run with me, NOW’ 개최 소식과 함께 포스터를 공개했다.

포스터는 나우즈의 팬 콘서트에 초대하는 손 글씨 편지 형식으로 제작돼 감성을 자극했다. 특히 함께 손을 잡고 뛰는 그림은 이번 팬 콘서트가 나우즈와 팬들이 깊은 유대감을 나누는 특별한 자리가 될 것을 예고했다.

나우즈의 첫 팬 콘서트 'Run with me, NOW'는 오는 3월 28일 오후 6시 서울 영등포구 명화라이브홀에서 개최된다.

이번 팬 콘서트는 리브랜딩을 거치며 팀의 정체성을 공고히 한 나우즈가 지난 추억들을 되짚고, 새로운 미래를 향해 나아가는 분기점이 될 전망이다. 나우즈는 독창적인 음악성이 돋보이는 풍성한 세트리스트와 완성도 높은 라이브로 팬들과 호흡할 예정이다.

나우즈는 지난 6일 밸런타인데이에 앞서 중국 최대 음원 플랫폼 왕이윈뮤직(NetEase Cloud Music)과 협업한 'HOOKED'를 발표했다. 나우즈의 생기 넘치는 청량한 에너지와 피처링에 참여한 Nigel Tay의 섬세한 감성이 만나 첫사랑의 설렘을 담은 곡이다. 나우즈는 3월 4일 첫 번째 일본 EP 'NOWZ'를 발표하며 국내외 활동 영역을 넓혀간다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

