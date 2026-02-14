안산, 2026시즌 주장단 발표! 주장 연제민, 부주장 장현수, 류승우 선임

사진=안산그리너스FC 제공

안산그리너스FC(이하 안산)가 2026시즌을 이끌 주장단을 선임했다. 주장에는 연제민이 이름을 올렸고, 부주장에는 장현수와 류승우가 임명됐다.

안산은 올 시즌 ‘흔들림 없는 정체성과 강한 실행력’을 바탕으로 재도약에 나서겠다는 각오다. 새롭게 구성된 주장단은 그 의지를 상징하는 선택이다.

최문식 감독은 “연제민은 선수단 전체를 아우를 수 있는 리더십을 갖춘 선수”라며 “올 시즌 우리가 추구하는 방향성과 가장 잘 맞는 인물이다. 경기장 안팎에서 중심을 잡아주며 팀을 더욱 단단하게 만들어줄 것”이라고 선임 배경을 밝혔다.

다시 주장 완장을 차게 된 연제민은 “올 시즌 감독님을 비롯해 선수단에 많은 변화가 생긴 만큼 전혀 다른 모습, 색깔 있는 팀이 되기 위해 준비하고 있다”며 “5년 만에 다시 안산으로 돌아와 주장이라는 직책을 맡은 만큼 팀을 위해 헌신하겠다”고 각오를 전했다.

부주장 장현수와 류승우 역시 책임감을 드러냈다. 장현수는 “부주장이라는 중요한 직책을 맡게 되어 영광으로 생각한다”며 “주장 연제민을 도와 감독님과 코칭스태프, 선수들 사이에서 가교 역할을 충실히 수행하겠다. 올 시즌 안산그리너스가 좋은 성적을 낼 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

이어 류승우는 “올 시즌 책임감을 가지고 안산그리너스가 도약할 수 있도록 경기장 안팎에서 최선을 다하겠다”며 힘을 보탰다.

안산은 주장단을 중심으로 강한 책임감과 결속력을 앞세워 2026시즌 반전을 만들어내겠다는 각오다. 지난 시즌과는 다른 경쟁력 있는 팀으로 거듭나 승격 경쟁에 정면으로 도전한다.

한편, 안산은 오는 28일(토) K리그2에 첫 발을 내딛은 김해FC2008과 김해종합운동장에서 2026시즌 K리그2 공식 개막전을 치른다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

