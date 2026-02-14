K리그1 포항, 20일부터 팝업스토어… 새 시즌 유니폼 판매

사진=포항 스틸러스 제공

프로축구 K리그2 포항 스틸러스가 팝업스토어에서 새 시즌 유니폼을 판매한다.

지난 10일 2026시즌 유니폼을 공개한 포항은 시즌 개막전 팬들이 직접 보고 구매할 수 있는 기회를 마련했다. 팝업스토어는 롯데백화점 포항점 7층에서 오는 20일부터 22일까지 3일간 운영한다.

이번 팝업스토어에서는 2026시즌 필드 홈·원정 유니폼을 판매한다. 성인 사이즈와 키즈 사이즈가 준비됐다. 유니폼은 3일간 매일 한정 수량으로 입고된다. 당일 준비된 수량 소진 시 해당 일자의 유니폼 판매는 종료된다. 니트 머플러와 담요, 응원 도구 등도 함께 만나볼 수 있다. 지난해 팝업스토어 운영 당시 오픈런 행렬이 이어진 바 있어 이번에도 높은 관심이 기대된다.

포항은 오는 19일 오후 7시 일본 오사카 스이타시티풋볼스타디움에서 감바 오사카와 2025∼26 ACLT 16강 2차전을 치른다. 이후 28일 오후 4시30분 김천종합운동장에서 김천 상무와 K리그1 1라운드 개막전을 펼친다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]