남지현을 구하라…문상민vs홍민기, 피할 수 없는 대립

‘은애하는 도적님아’ 남지현을 사이에 두고 문상민과 홍민기가 맞선다.

KBS2 토일 미니시리즈 ‘은애하는 도적님아’ 13회에서는 지키려는 것이 같았던 도월대군 이열(문상민 분)과 도승지 임사형(최원영)의 이남 임재이(홍민기) 사이에 피할 수 없는 갈등이 불거진다.

홍은조(남지현)와 인연을 맺으면서 안면을 트게 된 이열과 임재이는 서로가 홍은조를 향해 같은 마음을 품고 있다는 사실을 안 뒤, 묘한 관계 구도를 이어왔다. 사소한 계기로 날 선 기싸움을 벌이다가도 홍은조를 지키는 일 앞에서는 암묵적으로 손을 맞잡아 힘을 모은 것.

그러나 두 사람의 미묘한 구도는 도승지 장남 임승재(도상우)의 돌발 행보로 균열을 맞을 예정이다. 임승재가 아무도 모르게 이열을 제거하려 하면서 홍은조와 이열의 정적으로 급부상했기 때문.

오직 홍은조를 향한 연대로 뭉쳤던 두 사람의 관계가 위태롭게 흔들릴 것으로 예감되는 가운데 공개된 사진 속에는 어둠이 드리운 자리에서 서로를 마주한 홍은조, 이열, 임재이의 모습이 담겨 긴장감을 고조시킨다.

열패감에서 시작된 마음이 연정으로 가닿기까지 임재이의 마음을 뒤흔들어왔던 홍은조는 어느 때보다 굳은 얼굴로 임재이를 바라보고 있어 시선을 사로잡는다. 또 그런 홍은조를 향해 이열은 만류하듯 조심스레 손을 붙잡아 세 사람 사이에 드리운 어두운 기류를 짐작하게 한다.

무엇보다 임재이는 가문이 부여한 이름과 지위를 저버리지 못한 채 그 경계를 넘지 않는 선에서 홍은조를 도와왔던 터. 이제껏 이열과 지키려는 것이 같았던 임재이가 이제는 다른 길을 선택하고 이열에게 칼을 겨누게 될지 궁금증을 더한다. 오늘(14일) 밤 9시 20분 방송.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

