연우·김현진 ‘러브포비아’, 글로벌 진출… 38개국 선판매

연우와 김현진의 ‘러브포비아’가 전 세계 시청자들의 마음을 훔친다.

오는 19일 밤 11시 U+모바일tv와 라이프타임(Lifetime)을 통해 첫 공개되는 새 드라마 ‘러브포비아’는 사람보다 AI가 더 편한 데이팅 앱 대표 윤비아(연우)와 낭만파 로맨스 소설 작가 한선호(김현진)가 AI로 스마트한 연애를 설계하다 진정한 사랑의 의미를 깨닫게 되는 이야기로, U+모바일tv VOD를 통해 가장 먼저 만나볼 수 있다.

‘러브포비아’는 일반적인 로맨스 드라마의 틀에서 벗어나 AI라는 독특한 소재를 결합한 SF 로맨틱 코미디로 ‘거래’, ‘청춘블라썸’, ‘내리겠습니다 지구에게’를 통해 감각적이고 재기발랄한 연출력을 증명한 왕혜령 감독과 ‘러브로큰’, ‘여름아 부탁해’ 등을 집필하며 섬세한 필력을 인정받은 이세령 작가가 참여한 작품이다. 여기에 연우, 김현진, 조윤서(설재희 역), 최병찬(한백호 역)등 라이징 스타들이 가세해 관심을 끌고 있다.

이 같은 기대 요소에 ‘러브포비아’를 향한 글로벌 시장의 반응은 뜨겁게 달아오르고 있다. ‘러브포비아’는 국내를 비롯해 아시아 대표 OTT 플랫폼 Viu(뷰), 일본 내 대세 OTT 플랫폼 Lemino, 인도 아마존 프라임 비디오의 Channel K를 통해 공개를 확정 지었다.

