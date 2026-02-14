“금방 다녀올게요” 울컥…정동원, 23일 해병대 입소

입대를 앞둔 가수 정동원이 팬들에게 잠시 작별을 고했다.

정동원은 지난 13일 일산 킨텍스 제1전시장 1홀에서 2026년 팬 콘서트 ‘오늘을 건너 내일 다시 만나는 길’을 개최하고 3천여 명의 팬들과 만났다.

오프닝 VCR 이후 정동원은 정규 2집의 ‘Only U’를 부르며 등장해 공연의 포문을 열었다. 이어 ‘진짜 사나이’까지 열창한 그는 “군 입대를 하기 전 마지막으로 우주총동원과 만나는 자리다. 다시 만날 그 길, 그 날을 위해 오늘부터 첫 걸음을 걷는 날이라고 생각한다”며 인사를 건넸다.

‘소품집’ 시리즈의 수록곡인 ‘꼬마 인형’, ‘거짓말’ 무대 이후 특별한 이벤트 코너인 ‘To. 스무살의 동원’이 진행됐다. 해당 코너에서는 2022년 첫 미니앨범 ‘손편지’ 안의 편지지로 팬들이 스무 살이 될 정동원을 위해 작성해서 보내주었던 타임캡슐 편지를 함께 읽는 시간을 가졌다. 정동원은 편지 내용에 어울리는 노래를 짧게 선보이며 현장에 웃음을 더했다.

코너의 말미에는 ‘미스터트롯’ TOP5 출연자들(장민호,영탁,임영웅,김희재,이찬원)의 영상 편지가 공개돼 공연장을 따뜻하고 뭉클한 분위기로 물들였다. 이어 객석 뒤편에서 장민호, 영탁, 김희재, 이찬원이 깜짝 등장해 정동원에게 손하트를 하는 등 각별한 애정을 전했다. 정동원은 “제대 후 TOP6 공연을 꼭 하고 싶다”고 밝혀 팬들의 기대감을 한층 끌어올렸다.

‘Easy Lover’ 무대로 분위기를 다시금 띄운 정동원은 첫 미니앨범의 수록곡 ‘아지랑이 꽃’을 연이어 열창했다. 또한 ‘물망초’를 과거 자신의 영상과 함께 부르며 “저의 공연들과 함께 성장한 곡”이라고 전해 무대의 의미를 더했다.

최근 발매된 ‘소품샵 Vol.2’의 더블 타이틀 곡 ‘너에게로 또 다시’를 부른 뒤 정동원은 “공연을 마치면 아쉬운 마음도 컸지만, 성취감도 컸다. 그런데 이번에는 아쉬운 마음 뿐이다. 하지만 씩씩하게 해내야겠죠”라며 담담한 마음을 내비쳤다. 스태프와 팬들을 향한 진심 어린 감사 인사를 전한 그는 “오늘은 꼭 사진으로 남겨야 하는 날”이라며, 깜짝 이벤트로 준비된 케이크와 함께 관객들과 단체 사진을 촬영해 특별한 추억을 기록했다.

이후 스태프들과 팬들이 정동원에게 보내는 영상이 깜짝 재생됐다. 정동원은 "리허설을 했지만 이 구간에 영상이 준비되어 있는지는 몰랐었다"고 말하며 놀란 반응을 보였다. "시간이 금방 가진 않겠지만, 건강하게, 더 멋있어진 모습으로 돌아오겠다. 여러분 옆을 든든하게 지키는 가수 정동원이 되도록 하겠습니다. 여러분 금방 다녀오겠습니다"며 영상에 대한 소감을 전했다.

정동원은 ‘오늘을 건너 내일 다시 만나는 길’을 마지막 곡으로 열창하며 공연을 마무리했다. 그는 “군대에 가기 전 마지막 인사를 어떻게 드려야 할지 고민을 많이 했는데, 이렇게 무대로 인사드릴 수 있게 되어 감사하다. 20대의 첫 페이지를 여러분과 같이 꾸밀 수 있어서 정말 잊을 수 없는 하루가 된 것 같다”고 소감을 전해 팬들에게 큰 감동을 안겼다.

공연 종료 후에도 앵콜 요청이 이어지자 정동원은 팬들에게 보내는 영상 편지와 함께 ‘이등병의 편지’ 무대를 선보이며 군 입대 전 마지막 공연을 진한 여운 속에 마무리했다. 감정이 북받친 듯 잠시 울컥하는 모습을 보이기도 했지만 눈물을 삼킨 채 끝까지 노래를 이어가며, 담담하면서도 단단한 모습으로 무대를 완성했다.

이날 약 100분간 진행된 팬 콘서트는 정동원이 팬들과 함께 지나온 시간과 앞으로의 길을 음악으로 되새기는 자리로, 따뜻한 교감과 진심 어린 메시지로 가득 채워졌다. 무대 위에서 전한 그의 솔직한 마음과 객석을 가득 채운 약 3천 명의 팬들의 뜨거운 응원이 어우러지며, 입대를 앞둔 정동원과 팬들 모두에게 오래도록 기억될 뜻깊은 하루로 남았다.

한편, 정동원은 지난 5일 미니앨범 ‘소품집 Vol.2’를 발매했으며, 오는 23일 해병대 교육훈련단에 입소해 국방의 의무를 이행할 예정이다.

