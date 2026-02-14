박지현, 청량도 되네…‘트롯 황태자’의 품격

가수 박지현이 첫 정규 앨범 콘셉트 포토로 ‘트롯 황태자’의 품격을 선보였다.

박지현은 지난 11일과 13일 오후 6시 첫 정규 앨범 ‘MASTER VOICE’(마스터 보이스)의 두 번째와 세 번째 콘셉트 포토를 공개했다.

두 번째 콘셉트 포토 속 박지현은 클래식한 수트 스타일링으로 깊어진 남성미를 드러냈다. 장미 한 송이의 향을 맡으며 눈을 지그시 감은 모습은 마치 고백을 앞둔 한 남자의 설렘을 표현했다. 또 다른 컷에서는 만년필과 편지를 손에 든 채 수줍은 미소로 감성적인 무드를 완성했다. 단정함 속에 녹아든 섬세한 감정들은 ‘MASTER VOICE’가 전할 서사의 깊이를 예고했다.

이어 공개된 세 번째 콘셉트 포토에서는 한층 자유롭고 청량한 매력을 뽐냈다. 베이지 톤 블레이저와 자연스럽게 풀어 헤친 셔츠, 여기에 푸른 하늘과 강렬한 햇빛이 어우러지며 한 편의 청춘 영화 같은 장면을 완성했다. 부드러움과 카리스마를 오가는 이번 콘셉트 포토들은 앨범이 품고 있는 다양한 감정선을 상징하듯, 박지현 만의 폭넓은 음악 스펙트럼을 기대하게 만들었다.

박지현의 진짜 목소리를 담은 첫 정규 앨범 ‘MASTER VOICE’는 타이틀 곡 ‘무(無)’를 비롯해 ‘Opening’(오프닝), ‘기도’, ‘아름다운 인생 이야기’, ‘Dancing In Love’(댄싱 인 러브), ‘안녕이란 슬픈 말’, ‘애간장’, ‘만물트럭’, ‘초대장’, ‘무(無) (inst.)’까지 총 10곡이 수록된다. 박지현 특유의 섬세함과 단단함을 담아낸 보이스는 물론, 장르의 경계를 넘나드는 구성 속에서 풍성한 트랙으로 심혈을 기울여 완성됐다.

23일 공개되는 이번 앨범은 한국 최고의 히트곡 작곡가 윤명선이 전곡 프로듀싱을 맡아 한 사람의 인생과 감정을 온전히 담아낸 기록을 선보일 예정이다. 사랑과 이별, 기다림과 후회, 그리고 다시 일어서는 마음까지 박지현 특유의 음색과 감성으로 곡의 서사를 전달해 나갈 예정이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

