엑소, 서울콘 전석 매진…여전한 티켓파워

그룹 엑소(EXO)가 여섯 번째 단독 콘서트 투어 시작 전부터 여전한 티켓 파워를 보여줬다.

엑소 여섯 번째 단독 콘서트 투어 ‘EXO PLANET #6 - EXhOrizon’(엑소 플래닛 #6 - 엑소라이즌)은 4월 10~12일 올림픽공원 KSPO DOME에서 개최되는 서울 공연을 시작으로 전 세계 13개 지역에서 순차적으로 펼쳐진다.

특히 투어의 포문을 여는 서울 공연은 지난 12일과 13일 멜론티켓을 통해 팬클럽 선예매와 일반 예매가 진행되었으며, 3회차 공연 모두 빠르게 전석 매진을 기록해 ‘왕의 귀환’을 다시 한번 실감하게 만들었다.

엑소는 1월 19일 발매한 정규 8집 ‘REVERXE’(리버스)로 아이튠즈 톱 앨범 차트 전 세계 47개 지역 1위, 중국 텐센트뮤직 산하 5개 음원 플랫폼 통합 K팝 차트 주간 1위, QQ뮤직 ‘트리플 플래티넘’ 인증 및 디지털 앨범 차트 주간 1위, 한터차트 월드·음반 차트 및 써클차트 앨범·리테일 앨범 차트 주간 1위, 음악방송 5관왕 그랜드 슬램 달성 뿐만 아니라 써클차트 리테일 앨범 차트 월간 1위 기록도 추가하며 인기를 이어가고 있다.

한편, 엑소는 오늘(14일) 태국 방콕의 라자망갈라 내셔널 스타디움에서 개최되는 ‘SMTOWN LIVE 2025-26 'THE CULTURE, THE FUTURE' in BANGKOK’(에스엠타운 라이브 2025-26 '더 컬처, 더 퓨처' 인 방콕)에 출연한다.

