JTBC, ‘최가온 金’ 미중계 논란 해명 “관심 높은 쇼트 중계”

올림픽을 독점 중계하고 있는 종합편성채널 JTBC가 스노보드 하프파이프 최가온 선수의 결승 경기를 생중계 하지 않은 것과 관련해 해명을 내놨다.

최가온 선수는 지난 13일 오전 열린 '2026 밀라노·코르티나 동계올림픽' 스노보드 여자 하프파이프 경기에서 금메달을 목에 걸었다. 해당 종목은 JTBC와 JTBC스포츠에서 동시 생중계됐으나 대한민국의 쇼트트랙 경기가 시작되면서 본채널인 JTBC는 쇼트트랙으로, 하프파이프는 JTBC스포츠에서 중계됐다.

결국 최가온 선수의 금메달 획득의 순간은 본채널에서 시청할 수 없었다. 이번 대회 한국 선수단의 첫 금메달이자 한국 스키의 역사를 다시 쓴 순간을 지켜볼 수 없었다는 점에 JTBC를 향한 비판이 크게 일었다.

논란이 일자 JTBC는 13일 “JTBC가 쇼트트랙 중계 도중 다시 최가온 선수 경기로 전환할 경우, 쇼트트랙 경기를 시청할 수 있는 채널은 없어지게 된다. 쇼트트랙은 대한민국 대표팀의 강세 종목이자 국민적 관심도가 높은만큼, 시청자의 선택권을 고려해 쇼트트랙 중계를 유지하고, 하프파이프는 JTBC스포츠를 통해 지속하는 방식으로 운영했다”고 해명했다.

시청자는 쇼트트랙 준준결승과 준결승 경기를 지켜보며 한국의 첫 금메달 순간은 화면 하단의 자막으로 지켜봐야 했다. 최가온이 외신도 조명할 만큼 이 종목 우승 후보로 꼽혔다는 점에서 JTBC의 선택에 더욱 아쉬움이 남는다.

이어 “시청자들이 최대한 다양한 경기를 실시간으로 즐길 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다”며 의지를 보였다. 그러나 JTBC의 독점 중계로 이미 시청자에게 채널 선택권이 사라졌다는 점에서 비판의 목소리가 더욱 커지고 있다.

