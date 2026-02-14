‘올림픽 데뷔전’ 스켈레톤 홍수정, 1·2차 주행 22위… 메달권서 멀어졌다

스켈레톤 홍수정이 지난 10일 이탈리아 코르티나 슬라이딩 센터에서 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽을 대비해 훈련을 하고 있다. 사진=AP/뉴시스

아쉽게도 메달권에서 멀어졌다.

한국 여자 스켈레톤의 홍수정(경기연맹)이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 여자 스켈레톤에서 하위권에 머물렀다.

홍수정은 14일 이탈리아 코르티나 슬라이딩 센터에서 열린 대회 여자 스켈레톤 1·2차 주행 합계 1분57초33을 기록해 출전한 25명 중 22위에 머물렀다.

올림픽 데뷔전인 1차 주행에서 4.97초로 스타트를 끊었다. 58초88로 결승선을 통과했다. 2차 주행에서도 4.97초로 출발을 한 그는 1차 주행보다 조금 빠른 58초45로 경기를 마쳤다. 스켈레톤은 1∼4차 주행을 합계해 최종 순위를 가린다.

세계의 벽은 높았다. 1·2차 주행 합계 선두 재닌 플록(오스트리아·1분54초48)과 3초 이상 차이가 났다. 수잔 크레허(독일·1분54초52)가 쫒았다. 2022 베이징 대회 이 종목 금메달리스트 한나 나이제는 1분54초85로 4위에 올랐다.

여자 스켈레톤 3·4차 주행은 오는 15일 오전 2시에 시작한다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

