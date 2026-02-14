[올림픽 포르차] 임종언부터 김민선까지… 떡국보다 맛있는 금메달, 빙상이 배송한다

쇼트트랙 대표팀 선수들이 지난 13일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 훈련 도중 대화를 하고 있다. 왼쪽부터 신동민, 임종언, 김길리, 임종언, 노도희, 이정민(왼쪽부터)

쇼트트랙 임종언이 지난 12일 이탈리아 밀라노 아이스 스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나 담페초 동계올림픽 쇼트트랙 남자 1000m 결승에서 동메달을 차지하고 경기장을 돌고 있다. 사진=뉴시스

“똑똑, 금메달 왔습니다.”

민족의 대명절인 설, 떡국보다 맛있다는 금메달이 기다리고 있다. 이탈리아 얼음판을 누비는 쇼트트랙과 스피드 스케이팅 두 빙상 종목이 금메달을 특급 배송한다.

쇼트트랙에 시선이 쏠린다. 오는 15일 남자 쇼트트랙 1500m를 시작으로 16일 여자 1000m, 19일 남자 500m, 여자 3000m 계주가 설 연휴에 연이어 펼쳐진다. 임종언(고양시청), 황대헌(강원도청), 최민정, 김길리(이상 성남시청) 등 한국 쇼트트랙 대표팀은 설 연휴를 ‘골든위크’로 만들겠다는 각오다.

2007년생 겁 없는 10대 임종언이 주목받는다. 이번 올림픽 한국 쇼트트랙의 1호 메달 주인공이 됐다. 지난 13일 남자 1000m 결승에서 동메달을 목에 걸었다. 이번에는 주 종목 1500m에서 금빛 질주를 노린다. 올 시즌 1500m 월드컵 세계랭킹 8위를 달리고 있다. 2025~2026 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드투어 1차 대회에서 정상에 오른 바 있다.

임종언은 “1000m 동메달을 따면서 긴장감이 많이 줄었다. 1500m에서는 더 자신감을 가지겠다”며 “최선을 다해서 한 번 해보겠다”며 의지를 드러내고 있다.

황대헌은 노련함으로 승부를 건다. 남자 1000m 준준결승에서 실격 판정을 받은 아쉬움을 털겠다는 각오다. 2022 베이징 대회 이 종목 금메달리스트인 그는 2연패를 노린다. 3번째 올림픽인 만큼 경험을 앞세운다.

쇼트트랙 최민정이 지난 12일 이탈리아 밀라노 아이스 스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나 담페초 동계 올림픽 쇼트트랙 여자 500m 준결승전을 마치고 숨을 고르고 있다. 사진=뉴시스

여자 500m에서 메달이 무산된 한국 여자 쇼트트랙도 아쉬움을 털고 다시 일어난다. 올림픽에서 금메달 3개, 은메달 2개를 목에 건 에이스 최민정은 3개 대회 연속 메달 획득이라는 대기록 도전을 이어간다. 압도적인 스피드를 자랑하는 ‘람보르길리’ 김길리는 “끝난 건 끝난 거니까 빨리 1000m 타고 싶은 마음이 더 크다”며 준비에 만전을 기하고 있다.

2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 개막 둘째날인 지난 8일 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 경기장에서 스피드스케이팅 김준호(왼쪽)와 김민선이 훈련을 하고 있다. 사진=뉴시스

한국 스피드 스케이팅 대표팀도 빙판을 열정으로 가득 채울 채비를 마쳤다. 오는 15, 16일 각각 남자 500m와 여자 500m 경기가 열린다. 남녀 1000m에서 각각 출전해 한국 빙상 첫 ‘톱10’을 작성한 구경민(경기일반)과 이나현(한국체대)에게 기대를 건다. 500m는 이들의 주 종목이다. 생애 첫 올림픽 무대를 메달로 장식하겠다는 각오다.

구경민은 지난 12일 이탈리아 밀라노 스피드 스케이팅 스타디움에서 열린 대회 스피드 스케이팅 남자 1000ｍ에서 1분08초53의 기록으로 10위를 기록했다. 올림픽 첫 출전에서 기대 이상의 성과를 낸 구경민은 “이렇게 큰 무대에서 뛰어본 건 처음이다. 떨리기보다는 신이 났다”라며 “500ｍ 목표는 당연히 시상대에 오르는 것이다. 잘 준비해 좋은 결과를 내도록 열심히 하겠다”고 눈빛을 반짝였다.

이번 올림픽을 위해 입대까지 미룬 김준호(강원도청)도 각오가 남다르다. 지난해 11월 캐나다 캘거리에서 열린 2025~2026 ISU 스피드 스케이팅 월드컵 2차 대회에서 1차 레이스에서 금메달을 따면서 분위기를 끌어올렸다.

‘깜짝 스타’로 이나현도 주 종목 여자 500m에 나선다. 지난 10일 여자 1000m에서 1분15초76의 기록으로 9위에 올랐다. 1992 알베르빌 대회에서 유선희의 11위를 넘어 역대 이 종목 한국 선수 최고 순위를 34년 만에 다시 썼다. 자신감을 충전한 이나현은 주 종목에서 포디움에 오르겠다는 각오다. 월드컵 시리즈에서 세계 정상에 오르는 등 경험이 풍부한 김민선(의정부시청)도 출격한다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]