통한의 1점 감점, 아쉽게 날아간 메달의 꿈… 차준환, 아쉬운 4위로 올림픽 마쳤다

프리스케이팅 차준환이 13일 이탈리아 밀라노 아이스 스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나 담페초 동계올림픽 피겨스케이팅 남자 싱글 프리스케이팅에서 연기를 펼치고 있다. 사진=뉴시스

프리스케이팅 차준환이 13일 이탈리아 밀라노 아이스 스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나 담페초 동계 올림픽 피겨스케이팅 남자 싱글 프리스케이팅에서 연기를 마치고 주저 앉고 있다. 사진=뉴시스

통한의 ‘-1점’, 차준환(서울시청)에게 두고두고 아쉬운 감점이었다. 한국 남자 피겨스케이팅 사상 최초 메달의 꿈이 아쉽게 날아갔다. 다만 역대 최고 순위를 쓰면서 새 이정표를 세웠다.

차준환은 14일 이탈리아 밀라노 아이스 스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 피겨 스케이팅 남자 싱글 프리스케이팅에서 총점 181.20점을 받았다. 기술점수(TES) 95.16점과 예술점수(PCS) 87.04점을 얻었으나 감점 1점이 포함됐다.

쇼트 프로그램 점수 92.72점을 합한 최종 총점 273.92점으로 3위 사토 순(274.90점·이상 일본)과 불과 0.98점 차로 메달을 놓쳤다. 다만 4위에 오르면서 한국 남자 피겨 올림픽 최고 순위를 세웠다.

차준환은 처음 나선 2018 평창 동계 올림픽에서 15위에 올랐다. 이어 2022 베이징 대회에서 5위에 올랐다. 이번에는 한 단계 더 올라섰다.

3회 연속 올림픽 출전도 대단한 기록이다. 차준환이 역대 두 번째다. 1988 캘거리, 1992 알베르빌, 1994년 릴레함메르 대회에 출전한 남자 싱글 정성일에 이어 역대 두 번째다.

차준환에게 이번 올림픽은 마지막 무대가 될 가능성이 크다. 2001년생인 그는 25로, 4년 뒤 2030 프랑스 알프스 대회에서는 29살이 된다. 이번 올림픽 남자 싱글 출전 선수 최고령이 28세인 것을 감안하면 출전이 쉽지 않아 보인다.

차준환은 이날 24명의 출전 선수 중 19번째로 은반 위에 올랐다. ‘광인을 위한 발라드(Balada para un Loco)’에 맞춰 첫 점프 과제 쿼드러플 살코를 깔끔하게 처리했다. 하지만 2번째 과제인 쿼드러플 토루프를 시도하다가 크게 넘어지는 실수를 범했다. 여기서 수행점수(GOE) 4.75점이 깎였다. 이날 나온 감점도 이 장면에서 나온 것으로 보인다.

프리스케이팅 차준환이 13일 이탈리아 밀라노 아이스 스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나 담페초 동계올림픽 피겨스케이팅 남자 싱글 프리스케이팅에서 연기를 펼치고 있다. 사진=뉴시스

다행히 평정심을 되찾았다. 트리플 러츠-트리플 루프 콤비네이션 점프와 트리플 악셀을 흔들림 없이 수행하며 전반부 4개 점프 요소를 마쳤다. 스텝시퀀스(레벨4)로 전반부 연기를 마쳤다.

10% 가산점이 붙는 후반부에서도 순조롭게 연기를 펼쳤다. 트리플 플립-싱글 오일러-트리플 살코 콤비네이션 점프를 완벽하게 해냈다. 트리플 악셀-더블 악셀 시퀀스 점프에서 쿼터 랜딩(점프 회전수가 90도 수준에서 모자라는 경우) 판정이 나와 GOE 0.34점이 감점된 것은 아쉬웠다.

체인지 풋 콤비네이션 스핀을 레벨3로 처리한 차준환은 트리플 플립을 완벽히 뛰며 점프 과제를 모두 마쳤다.

코레오 시퀀스로 연기를 이어갔다. 플라잉 카멜 스핀과 플라잉 체인지 풋 콤비네이션 스핀을 모두 레벨4로 처리하며 연기를 마무리했다.

금메달은 미카일 샤이도로프(카자흐스탄·291.58점)에게 돌아갔다. 가기야마 유마(280.06점), 사토 순(274.90점·이상 일본)이 각각 은메달과 동메달을 목에 걸었다. 샤이도로프는 카자흐스탄 피겨 역사상 첫 올림픽 챔피언에 이름을 올렸다.

쇼트프로그램 1위에 올라 강력한 우승 후보로 점쳐졌던 ‘쿼드 신’ 말리닌(미국)은 이날 프리스케이팅에서 여러 차례 점프에서 실수하며 총점 264.49점으로 8위에 머물렀다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]