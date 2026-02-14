허리 부상 딛고… 스켈레톤 간판 정승기, 올림픽 2연속 ‘톱10’

정승기가 지난 12일 이탈리아 코르티나담페초 코르티나 슬라이딩 센터에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 남자 스켈레톤 1차 주행에서 출발하고 있다. 사진=AP/뉴시스

허리 부상으로 한때 선수 생활의 위기를 겪었던 한국 스켈레톤 간판 정승기(강원도청)가 올림픽 무대 2연속 ‘톱10’의 성과를 거뒀다.

한국 스켈레톤 간판 정승기(강원도청)가 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 남자 스켈레톤에서 10위에 올랐다.

정승기는 14일 이탈리아 코르티나담페초의 코르티나 슬라이딩 센터에서 열린 대회 남자 스켈레톤 경기에서 1~4차 시기 합계 3분45초90을 기록했다. 지난 12일 1·2차에서 1분53초22를 기록해 전체 24명의 선수 중 공동 8위에 오르는 그는 4차 시기에서 다소 부진하며 10위로 주행을 마쳤다. 직전 2022 베이징 동계 올림픽에 이어 두 대회 연속 톱10이다.

위기를 딛고 만들어낸 성과다. 2023년 세계선수권대회에서 동메달을 따면서 기량을 올렸다. 하지만 2024~2025시즌을 앞두고 허리를 크게 다쳤다. 하반신 마비증세가 나타날 정도로 심각했다. 이를 악물었다. 1년 동안 재활에 매진했다. 지난해 11월 2025~2026시즌 월드컵 1차 대회에서 5위로 재기에 성공했다.

그렇게 나선 두 번째 올림픽. 이날 9번째로 3차 시기에 나선 정승기는 56초19를 작성했다. 앞선 1차(56초57), 2차(56초65) 시기보다 기록을 크게 단축하면서 좋은 컨디션을 보여줬다. 단독 8위까지 순위를 끌어올린 그는 4차 시기에 나섰다. 하지만 4차 시기 스타트부터 4초67(13위)로 빠르지 못했다. 결국 상위권과의 격차를 줄이지 못했다.

14일 이탈리아 코르티나담페초의 코르티나 슬라이딩 센터에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 남자 스켈레톤 3차 시기에 나선 영국 맷 웨스턴이 결과를 확인한 뒤 기뻐하고 있다. 사진=AP/뉴시스

금메달은 세계 최강 맷 웨스턴(영국)에게 돌아갔다. 1~4차 합계 3분43초33를 기록해 트랙 레코드를 세우며 금메달을 손에 쥐었다. 그는 2023~2024시즌, 2024~2025시즌에 이어 올 시즌에도 국제봅슬레이스켈레톤연맹(IBSF) 월드컵 랭킹 1위를 달리는 스켈레톤 최강자다.

은메달은 3분44초21의 악셀 융크(독일)가 가져갔다. 2022 대회에 이어 2개 대회 연속 은메달이다. 베이징 대회 금메달리스트 크리스토퍼 그로티어(독일)는 3분44초40으로 동메달을 챙겼다.

김지수(강원도청)는 1~4차 합계 3분48초11을 기록해 최종 16위로 이번 대회를 마쳤다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

