메달 실패했지만, 포기하지 않은 집념… 이채운이 새긴 한국 스노보드의 새 이정표

이채운이 14일 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 하프파이프 결선에서 환호하고 있다. 사진=AP/뉴시스

스노보드 이채운. 사진=AP/뉴시스

이채운(19·경희대)이 생애 두 번째 올림픽에서 포디움에 오르진 못했지만 자신의 필살기를 성공하며 의미있는 성과를 거뒀다. 결선 무대에서 두 차례나 넘어지면서 흔들렸지만 끝내 이겨냈다.

이채운은 14일 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 하프파이프 결선에서 87.50점을 획득해 12명의 출전 선수 중 6위로 대회를 마쳤다.

올림픽이라는 무대, 쉽지 않았다. 2022 베이징 동계 올림픽 때 한국 선수단 최연소 선수로 참가했다. 당시 예선 25명 중 18위에 그쳐 결선 진출이 불발됐다.

더욱 기량 향상에 매진했다. 2023년 3월 세계선수권대회 남자 하프파이프에서 만 16세10개월의 역대 최연소 기록으로 우승했다. 지난해 2025 하얼빈 동계 아시안게임을 마친 뒤에는 왼쪽 무릎 연골판 제거 수술을 받았다. 한동안 슬럼프에 빠지기도 했지만 멈추지 않고 올림픽에 초점을 맞췄다.

4년 만에 다시 밟은 올림픽, 연달아 의미있는 기록을 세웠다. 한국 역대 남자 하프파이프 선수 최초로 결선 무대를 밟았다. 2010 밴쿠버 대회에서 김호준이 처음으로 하프파이프에 출전한 이래로 한국 선수가 결선에 진출한 건 이채운이 최초였다.

그렇게 마주한 결선. 긴장감이 없을 수 없었다. 이채운은 1차 시기와 2차 시기를 모두 완주하지 못했다. 이채운은 1차 시기 3번째 점프에서 프런트사이드 트리플콕 1620을 시도하다가 넘어졌다. 2차 시기에선 세 번째 점프를 더블콕 1440으로 낮췄지만 이번에도 착지에 실패했다.

포기하지 않았다. 마지막 3차 시기에 모든 걸 집중했다. 침착하게 경기를 펼쳤다. 자신의 필살기를 펼쳤다. 트리플콕 1620(4바퀴 반)을 성공했다. 3차 시기를 완주한 그는 포효하면서 기쁨을 표현했다. 90점 이상을 받은 선수가 4명이나 돼 메달권 진입은 무산됐지만 이 종목에서 중위권에 오르는 데 성공했다. 한국 남자 하프파이프의 새 이정표를 세웠다.

앞으로가 중요하다. 2006년생인 그는 여전히 10대다. 지금의 기세를 몰아 앞으로 경험을 더 쌓으면 다음 올림픽에서 더 높은 곳에 설 수 있다.

한편 남자부 금메달은 95.00점을 얻은 도쓰카 유토(일본)가 차지했다. 은메달은 스코티 제임스(호주·93.50점), 동메달은 야마다 류세이(일본·92.00점)에게 각각 돌아갔다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

