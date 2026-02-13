‘새 역사 쓴’ 스노보드 최가온, 포상금 두둑…3억원·오메가 시계 등

사진=AP/뉴시스

첫 금메달, 포상금도 두둑하다.

최가온(세화여고)이 대한스키·스노보드협회로부터 억대 포상금을 받는다.

최가온은 13일 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 ‘2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽’ 여자 하프파이프 결선에서 90.25점을 기록, 우승을 차지했다. 이번 대회 한국 선수단 첫 금메달 주인공이 됐다. 나아가 한국 설상 종목 동계 올림픽 1호 금메달 역사를 썼다.

최연소 금메달 기록도 새로 작성했다. 2008년 11월생인 최가온(17세 3개월)은 클로이 김(미국)이 2018년 평창 대회에서 작성한 이 종목 최연소 금메달 기록(17세 10개월)도 갈아치웠다.

금메달리스트로 우뚝 선 최가온은 대한스키·스노보드협회로부터 3억원의 포상금을 받는다. 협회는 올림픽 금메달리스트에게 3억원, 은메달리스트에게 2억원, 동메달리스트에게 1억원의 포상금을 준다. 4위는 5000만원, 5위는 3000만원, 6위는 1000만원의 포상금을 받는다. 올림픽 외에도 세계선수권대회, 월드컵, 청소년 올림픽, 주니어 세계선수권대회 1위부터 6위까지 포상금을 준다.

최가온은 올림픽 공식 타임키퍼 오메가의 시계도 가져간다. 오메가는 지난달 이번 대회 한국 선수단 첫 금메달리스트에게 ‘스피드마스터 38㎜ 올림픽 에디션 타임피스’ 시계를 수여하겠다고 밝혔다. 해당 제품은 오메가 공식 홈페이지에서 950만원에 판매 중이다.

아울러 최가온은 올림픽 금메달리스트에게 주어지는 정부 포상금 6300만원과 국민체육진흥공단의 경기력 향상 연구 연금도 수령한다. 올림픽 금메달리스트는 연금 월 100만원 또는 일시금 6720만원을 받을 수 있다.

이혜진 기자

