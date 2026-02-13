프로야구 롯데 나승엽 고승민 김동혁 김세민, 불법 게임장 출입 ‘충격’

프로야구 롯데 자이언츠 선수 4명 대만 불법 게임장 출입 논란. (사진=온라인 커뮤니티 캡처)

스프링캠프에서의 일탈, 프로야구 롯데 나승엽, 고승민, 김동혁, 김세민이 현지에서 운영하는 불법 게임장에 출입한 것으로 확인됐다.

롯데 구단은 13일 “나승엽, 고승민, 김동혁, 김세민이 면담 및 사실 관계 파악 결과 대만에서 불법으로 분류된 장소에 방문한 것을 확인했다”며 “한국야구위원회(KBO)와 구단 내규에 어긋나는 행위를 저지른 해당 선수 4명을 즉각 귀국 조치 시킬 예정”이라고 밝혔다. 이어 “KBO 클린베이스볼센터에 즉각 신고하고, 결과에 따라 구단도 이에 상응하는 조치를 내리겠다”며 “구단은 현 상황을 심각하게 느끼고 있으며, 전수 조사를 통해 추가로 확인되는 부분에 대해 엄중히 대처하겠다. 선수단 전체에도 경고했다. 물의를 일으켜 사과드린다”고 덧붙였다.

이날 국내 온라인 커뮤니티에는 나승엽, 고승민, 김동혁, 김세민이 모니터가 설치된 게임장에서 오락을 즐기는 CCTV 영상이 퍼졌다. 롯데 관계자는 “선수들이 휴식일에 불법으로 운영하는 게임장이라는 것을 모르고 방문했다. 그곳에 간 것이 잘못된 것을 알고 있어서 깊이 반성하고 있다”고 전했다.

성추행 의혹으로 불거질 수 있는 장면도 영상에 담겼다. 롯데 선수 한 명이 손으로 여성 직원의 신체를 접촉하는 듯한 모습이 CCTV에 포착됐다.

이와 관련해 롯데 관계자는 “전혀 사실이 아니다. 선수의 손 위치 때문에 오해가 생긴 것 같다”며 “손 위치보다 직원이 앞쪽에 있었고, 접촉은 없었다. 선수도 많이 억울해한다”고 부인했다.

롯데는 지난달 25일부터 1차 스프링캠프지 대만 타이난에서 새 시즌을 준비 중이다. 오는 20일까지 대만 타이난에서 1차 스프링캠프 일정을 소화한 후 일본 미야자키로 이동해 실전 준비에 나설 예정이었다.

롯데 그룹은 강도 높은 훈련에 지친 롯데 선수단을 위해 특급 셰프를 대만 현지에 파견하는 등 선수들의 사기 진작을 위해 노력해왔다. 하지만 스프링캠프 막판 해외 원정 불법 도박이라는 충격적인 소식 휩싸이며 날벼락을 맞았다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

