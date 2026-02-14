[냥집사 박기자가 간다] 댕댕이도 떡국 먹는 시대… 맛이 궁금해서 그만

키녹을 방문한 반려견 ‘쎄쎄’가 반려동물용 떡국을 먹고 있다. 박재림 기자

반려동물이 가족의 일원이 되면서 사람이 하는 건 뭐든 함께하는 시대가 됐다. 그러면서 명절 풍경도 달라졌다. 사람처럼 한복 입고 차례 지내고 떡국도 먹는 반려견 반려묘가 늘었다. 어르신들 사이에서 호칭도 ‘털 손주’로 격상했다.

이 같은 펫휴머니제이션(Pet humanization) 현상을 보여주는 또 다른 예시인 반려가족 전용 호텔 ‘키녹’에서 최근 반려동물 떡국을 내놨다. 호텔 내부의 반려동물 동반 취식 카페·레스토랑 ‘카페스니프’의 신메뉴로 지난달 말부터 판매 중이다.

키녹 내부의 반려동물 동반 취식 공간 '카페스니프'에 반려동물용 메뉴가 안내돼 있다. 모든 메뉴는 사람이 먹을 수 있는 재료로 만들어졌다. 박재림 기자

13일 방문한 카페스니프의 직원은 “설 명절을 기념한 시즌 한정 상품”이라며 “떡국 모양이 잘 표현돼 재미있어 하는 고객이 많다. 사진을 많이 찍으시더라”고 말했다. 실제로 알록달록한 고명과 떡의 모양을 한 재료들은 확실히 보는 재미가 있었다.

물론 사람이 즐기는 일반적인 떡국과는 차이가 있다. 유당을 빼서 반려동물이 먹어도 소화 문제가 없는 락토프리 우유에 쌀가루, 단호박, 코코넛, 강낭콩 등을 섞은 건더기, 소고기가 들어간 펫푸드다.

반려동물용 떡국. 떡과 고명 모양이 그럴싸하다. 인증샷을 우선 찍은 뒤 앞접시에 일부를 옮겨 담아 직접 맛도 봤다. 남은 음식은 방문객 강아지가 맛있게 먹었습니다. 박재림 기자

6살 비숑프리제 ‘쎄쎄’의 보호자는 “명절마다 고향에 내려오면 항상 이곳에 들린다”며 “쎄쎄가 음식 알레르가 꽤 있는데 떡국을 맛있게 먹어서 기쁘다”고 웃었다.

카페 스니프의 모든 반려동물 먹거리는 사람도 먹을 수 있는 안전한 재료로 만들어진다고. 이곳 직원은 “반려동물의 건강을 고려해 간을 하지 않은 만큼 사람 입맛에는 싱겁고 맛이 없을 수 있지만, 떡국 역시 사람이 먹을 수 있는 메뉴”라고 말했다.

밀키트를 조리해서 제공하는 방식이라 집에 있는 반려묘들을 위해 밀키트를 구매하려고 했지만 별도 판매는 하지 않는다고. 그래서 현장에서 직접 맛을 보기로 했다.

떡국을 먹는 쎄쎄의 눈이 마치 웃고 있는 것 같다. 박재림 기자

우선 향은 거의 없었다. 떡과 고명 모양의 건더기는 단맛이 없는 백설기를 먹는 느낌이었고 그중 초록색 건더기는 기분 탓인지 쑥맛이 났다. 국물(락토프리 우유)은 물을 많이 탄 우유 같았다. 대신 고명으로 올라간 소고기는 너무 맛있었다. 고기와 함께 다른 건더기를 먹으니 원래 알던 떡국맛이 얼추 느껴졌다.

떡국 말고도 복주머니 케이크를 설 기념 펫푸드로 내놓은 키녹은 설 연휴 동안 특별한 체험 프로그램도 마련했다. 16~18일 문해담 문해담펫푸드아카데미 대표 원장을 초빙해 반려인들이 강아지용 보틀케이크·떡국케이크·프라이드치킨을 직접 만드는 시간이 준비됐다.

반려견 ‘모밀이’ 보호자는 “설 당일에 차례를 마친 뒤 또 방문해서 떡국케이크를 만들어보려고 한다”며 기대에 찬 표정이었다.

키녹의 설 연휴 행사들을 알리는 안내판들. 박재림 기자

경주=박재림 기자 jamie@segye.com

