음실련, 문체부 업무점검 보도에 “왜곡·유감 표명…일감 몰아주기 등 사실 아냐”

한국음악실연자연합회는 친인척 일감 몰아주기, 육아휴직 직원 강등 의혹 등에 대해 사실이 아니라고 반박했다.

음실련은 지난 11일 문화체육관광부의 2025년도 음실련 업무점검 결과와 관련해 마치 음실련이 비리 단체인 것으로 오인될 수 있는 내용들이 보도됐다고 전하며 해당 의혹들이 사실이 아니라고 13일 반박 입장문을 냈다.

‘친인척 일감 몰아주기’ 의혹을 두고 “시행 중인 각종 사업이나 지출 항목, 횟수 등을 합산하면 매년 수백 건에 달하는데 전무이사 친인척과 관계된 거래는 2건(설명절 선물 구매 건, 워크숍 대행사 계약 건)”이며 “설명절 선물 구매 건은 거래 상대방이 전무이사와 6촌 관계인 자가 운영하는 업체, 직원 워크숍 대행사 계약 건은 거래 상대방이 전무이사와 6촌 관계인 자가 직원으로 근무하고 있는 업체로 두 사업은 매년 진행되는 반면 해당 업체들과 중복·반복적으로 계약을 체결한 사실도 없다”고 해명했다.

또한 “해당 2건 모두 거래 상대방이 친인척과 관계가 있긴 하나 전무이사와 6촌 관계로서 관련 법령의 위반 사항은 아니었으며 두 업체는 담당부서에서 각 사업 진행을 위해 거래 상대방을 검토하던 중 단순히 후보군에 포함되었던 업체로 타 후보 대비 품질, 가격 등에 경쟁력을 갖추고 있어 해당 부서의 검토 결과에 따라 거래가 이루어진 것”이라 설명했다.

설명에 따르면 설명절 선물 구매 건의 경우 지출 금액은 2277만원, 워크숍 대행사 계약 건의 경우 지출금액은 1130만원이다. 음실련은 워크숍 대행사 계약 건의 경우 음실련 내부 계약 관련 규정의 위반 사실이 없다고 밝혔다. 다만 “설명절 선물 구매 건의 경우 외관상 내부 계약 관련 규정의 수의계약 가능 범위인 2200만원을 77만원 초과했으나 구매 금액에 배송료가 포함돼 있어 이를 감안하면 해당 건 또한 내부 계약 관련 규정 위반에 해당하지 않을 수 있다는 전문가 해석도 존재한다”고 전했다.

설명절 선물 구매 건과 관련해 시중가보다 수백만원 비싼 가격으로 레드향을 구매했다는 내용도 사실이 아니라고 전했다. 음실련은 “거래 상대방으로부터 선물용 가방 및 배송비를 포함하여 세트당 5만 5000원(부가세 포함)에 구매한 반면 일반 대중에게는 배송비를 제외하고도 세트당 6만2000원(부가세 포함)에 판매돼 음실련이 거래 상대방의 일반 판매가보다 세트당 최소 7000원 이상 저렴하게 구매한 것”이라 설명했다.

육아휴직 중인 직원을 포함해 4명의 직위를 일방적으로 강등했다는 의혹에 대해서는 “의사결정의 효율성 향상, 수평적 조직문화 정착, 인건비 절감 등 다양한 요소를 고려하여 조직 구조를 리빌딩하는 과정에서 불가피하게 일부 인원의 보직이 변경 내지 재배치된 사항”이라고 했다.

음실련은 “변경 대상자는 과거 누적된 인사평가 결과가 반영됐으며 조직 개편 확정, 시행 전 해당 인원들과 면담도 진행됐다”며 “면담 과정이나 면담, 조직 개편 시행 이후 보직이 변경된 인원들의 문제제기는 없었으며 보직이 변경된 인원들의 경우 변경에 따른 직책수당의 변동은 있었으나 이를 제외한 직급, 기본급 등 다른 부분의 변동은 없었다”고 설명했다. 또한 “육아휴직 중이라 언급된 직원의 경우 해당 인원이 육아휴직을 신청하기 전 이미 보직 변경에 대한 면담이 진행됐다”고 덧붙였다.

전무이사의 연봉 인상에 대해서는 “2024년 8월 현 전무이사 취임 당시 문체부의 취임 승인 조건이 연봉을 전전임 전무이사(약 5~6년 전) 수준으로 인하하라는 과도한 요구였음에도 전무이사가 이를 수용한 점, 취임 첫해임에도 사용료/보상금 징수 실적을 목표 대비 약 7%를 초과 달성한 점, 분배 실적을 목표 대비 약 10%를 초과 달성한 점, 남은 임기에 대한 동기부여 등을 종합 고려해 이사회에서 결정한 사항”이었다며 “이후 문체부 명령에 따라 전무이사의 연봉을 원상복귀 조치 했다”고 설명했다.

고문 운영에 대해서도 입장을 밝혔다. 음실련은 사원이사는 음실련 대의원총회에서 약 200여명의 대의원들이 선출하는 구조로 특정인과의 학연에 따라 선임될 수 있는 자리가 아니라며 고문 위촉은 사원이사와 전무이사의 결정이 아니라 관련 내부 규정에 따라 이사회 의결을 통해 결정된 것이라고 설명했다.

고문이 법인카드를 호텔 숙박비로 사용했다거나 개인적인 심야 술자리를 위해 공금을 유용한 것도 사실이 아니라고 했다. 음실련은 “고문의 법인카드 사용내역 중 호텔 상호가 명시된 이유는 해당 호텔 내 식당을 이용했기 때문이며 심야 술자리 비용은 업무 특성 상 외부 협의대상자 간담회 과정에서 발생한 비용”이라고 했다.



문체부는 매년 저작권신탁단체를 대상으로 업무점검을 시행하고 있다. 문체부는 보통 매년 4분기에 해당 점검을 시행하는데 ▲단체 현장 점검 실시 ▲점검 결과 초안 작성 ▲점검 단체 대상 점검 결과 초안 관련 수정 의견 수렴 ▲점검 결과 확정 및 통보 순으로 진행된다.

음실련 관계자는 “주무관청의 행정명령은 당연히 이행해야 하는 사항으로 음실련 또한 주무관청의 행정명령 이행에 최선을 다할 예정”이라며 “음실련이 사실관계를 바로잡기 위해 주무관청에 제출한 의견이 대부분 반영되지 못한 것은 아쉬운 지점으로 잘못된 사실을 바로잡기 위한 노력들도 해나가야 할 것”이라고 말했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

