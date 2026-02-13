이연우, 태안설날장사씨름대회서 개인 통산 8번째 매화장사

사진=진=대한씨름협회 제공

이연우(거제시청), 이유나(안산시청), 김하윤(거제시청)이 ‘위더스제약 2026 태안설날장사씨름대회’ 여자부 각 체급 정상에 올랐다.

이연우는 13일 충남 태안군 태안종합실내체육관에서 열린 대회 매화급(60㎏ 이하) 결정전(3전 2선승제)에서 김채오(안산시청)를 2-0으로 물리치고 개인 통산 8번째 매화장사에 올랐다.

이어진 국화급(70㎏ 이하) 결정전에서는 이유나가 이세미(구례군청)를 2-0으로 제압하고 생애 첫 국화장사에 올랐다. 이유나는 2021년 생활체육 선수로 씨름을 시작해 2023년 실업 무대를 밟았다. 데뷔 3년차에 처음으로 장사에 등극했다.

무궁화급(80㎏ 이하) 결정전에서는 김하윤이 박민지(영동군청)에게 2-1 역전승을 거뒀다. 김하윤은 첫 판 밀어치기를 허용했으나 잡채기와 들배지기를 연달아 성공시켜 개인 통산 8번째(국화 5회·무궁화 3회) 장사 타이틀을 차지했다.

같은 날 여자부 단체전 결승(팀 간 5전 3승제·개인 간 3전 2승제)에서는 김기백 감독이 이끄는 안산시청이 괴산군청을 4-2로 물리치고 우승했다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

