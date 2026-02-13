아웃도어 밤켈, 국가대표팀 선수단에 밤켈 트래블 기어 지원한다

사진=KBO 제공

프리미엄 아웃도어&트래블 기어 브랜드 밤켈(BAMKEL)이 지난해 대한민국 야구 국가대표팀에 여행용 캐리어를 후원한 데 이어, 2차 오키나와 캠프에도 캐리어와 전용 커버를 포함한 트래블 기어를 지원하며 대표팀과의 협력을 이어간다.

이번에 제공하는 물품은 28인치 프리미엄 캐리어와 국가대표 유니폼을 모티브로 디자인된 전용 캐리어 커버 세트다. 장거리 이동이 잦은 선수단의 이동 편의성과 보호 기능을 동시에 고려해 제작됐으며, 훈련과 연습 경기에 집중할 수 있는 이동 환경을 뒷받침할 예정이다.

이번 협력은 단순한 물품 후원을 넘어 선수단의 퍼포먼스를 지원하는 이동 환경 구축에 의미를 둔다. 밤켈은 ‘아웃트래블(Outravel)’ 철학을 바탕으로 스포츠와 여행의 경계를 확장하고, 이를 통해 브랜드 경쟁력을 강화하고 있다. KBO와 밤켈은 향후 KBO 리그 10개 구단의 IP를 활용한 공식 콜라보레이션 제품도 순차적으로 선보일 계획이다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

