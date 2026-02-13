“우리나라는 댕댕이 공화국”… 전국 4가구 중 한 곳은 반려견과 함께

정부가 반려동물 양육현황을 조사한 결과 네 가구 중 한 곳은 현재 반려견을 돌보고 있는 것으로 나타났다. 게티이미지뱅크.

정부가 반려동물 양육현황을 조사한 결과 세 가구 중 한 곳은 현재 반려동물을 돌보고 있는 것으로 나타났다.

농림축산식품부는 ‘2025년 반려동물 양육현황 조사’ 및 ‘2025년 동물복지에 대한 국민의식 조사(이하 동물복지 국민의식조사’ 결과를 최근 발표했다. 특히 반려동물 양육현황 조사는 국가데이터처(옛 통계청)와 협의를 통해 국가승인통계로 처음 실시됐으며, 인구주택총조사 표본을 바탕으로 전국 3000가구를 방문조사 했다.

그 결과, 현재 거주지에서 반려동물을 양육 중이라고 밝힌 가구는 전체의 29.2%였다. 농식품부는 “이웃집 3곳 중 1곳이 반려동물과 함께 살아가고 있음을 의미한다”며 “반려동물 양육이 특정 계층이나 일부 가구의 선택을 넘어 일상적인 생활 양식으로 자리 잡았음을 보여준다”고 해석했다.

반려인 중 80.5%가 개를 돌본다고 답했고, 14.4%가 고양이, 4.1%가 어류, 1%가 설치류를 기르고 있다고 알렸다(중복응답). 조류와 파충류는 각각 0.7%, 0.5%였다. 개의 경우 전체 가구를 분모로 해도 네 가구 중 한 가구에서 돌보는 것으로 나타나, 우리나라의 남다른 반려견 사랑이 확인됐다.

반려동물 한 마리당 월 평균 양육비용은 약 12만1400원으로 집계됐다. 그 중 가장 많은 비중을 차지한 분야는 사료 및 간식비(3만9900원)였고, 병원비(3만6800원), 미용 및 위생관리비(2만1000원), 장난감 등 용품구매비(1만8800원) 등이 뒤를 이었다. 병원비는 연간 지출액을 12개월로 나누어 월평균 비용으로 환산한 수치다.

농식품부는 동물복지 국민의식조사 결과도 덧붙여 발표했다. 해당 부처는 동물복지에 대한 국민 인식 수준을 파악하고 정책의 기초 자료로 활용하기 위해 매년 해당 조사를 진행하는데 이번에도 5000명을 대상으로 온라인 설문지 조사를 했다.

우선 동물복지 관련 주요 법령 및 제도에 대한 인지도는 74.9%로, 전년도와 유사한 수준을 유지했다. 반려동물 양육 여부에 따라 반려인(90.2%), 비반려인(68.9%) 간 인지도 격차는 존재하였으나 전반적인 제도 인식 수준은 상승하는 추세다. 2021년 63.3%에서 출발해 꾸준히 올라가면서 4년만에 11% 이상 뛰었다.

반려견 양육자가 반려견과 외출 시 목줄 및 인식표 착용, 배설물 수거와 같은 준수사항을 잘 지키는지에 대한 긍정적 응답은 48.8%로 나타났다. 농식품부는 “제도 인식 정도와 비교하면 실제 실천은 아직 충분하다고 보기 어려운 수준”이라며 “반려인(86.9%)과 비반려인(39.9%) 간 인식 격차도 큰 것으로 나타났다”고 부연했다.

동물학대의 심각성과 처벌 필요성에 대해서는 반려동물 양육 여부와 관계없이 매우 높은 수준의 공감대가 형성된 것으로 조사됐다. 동물학대범에 대한 강력한 처벌 및 사육금지 조치에 대해 응답자의 93.2%가 찬성한다고 답했다.

반려동물 입양경로는 지인을 통한 분양(유료·무료)이 46.0%로 가장 많았고, 펫숍에서 구입함(28.7%), 길고양이 등을 데려다 키움(9.0%), 지자체 및 민간 동물보호소에서 입양(8.8%) 순으로 나타났다. 펫숍에서 구입했다는 응답은 2022년 21.9%에서 지속 상승 중인 반면, 보호소 입양은 같은 기간 11.8%에서 2.6% 하락해 대조를 이뤘다.

한편 1년 이내 반려동물 입양 계획이 있다고 응답한 비율은 22.8%였으며, 그중 88.3%가 유실·유기동물 입양을 고려하고 있다고 답했다. 입양 계획이 없는 응답자들은 ‘시간적 여유 부족’(25.3%), ‘경제적 부담’(18.2%), ‘반려동물 관리 자신 부족’(16.3%) 등을 이유로 꼽았다.d

이에 농식품부는 “유기·유실 동물 입양에 대한 국민적 인식과 수용성이 상당 수준에 도달했음을 보여준다”며 “반려동물 양육이 정서적 선택을 넘어 시간·비용·책임을 동반한 결정으로 인식되고 있다”고 해석했다.

최근 1년 이내 반려동물 관련 서비스 이용 경험을 조사한 결과 ‘동물병원’이 95.1%로 가장 높게 나타났고, ‘미용업체’(50.8%), ‘놀이터’(35.5%), ‘호텔’(12.9%) 순으로 조사됐다.

주원철 농식품부 동물복지정책국장은 “올해부터는 반려동물 양육현황이 국가통계로 승인돼 반려동물 양육 현황에 대한 국가의 공식 통계가 마련되었다는 점에서 의미가 있다”며 “이번 조사 결과를 바탕으로 반려동물 양육 부담 완화, 책임 있는 반려문화 확산, 동물학대 예방 등 동물복지 정책 전반을 추진하겠다”고 말했다.

박재림 기자 jamie@segye.com

