[올림픽 스텔라] ‘골절’ 부상 이겨낸 연습벌레… 밀라노 집어삼킨 ‘Z세대’ 공통점

최가온이 13일 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 여자 하프파이프에서 금메달을 획득한 뒤 기뻐하고 있다. AP/뉴시스

임종언이 13일 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 남자 1000m에서 동메달을 획득한 뒤 시상대에 오르며 인사하고 있다. AP/뉴시스

유승은이 지난 10일 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 여자 빅에어에서 동메달을 획득한 뒤 활짝 웃고 있다. AP/뉴시스

[권영준 기자] ‘니 눈 속의 두려움 따위는 버려, 널 가두는 유리천장 따윈 부숴, 무릎 꿇지 마, 무너지지마.’

BTS의 노래 ‘Not Today’의 한 구절이다. ‘오늘은 아니다’라는 다짐 속에 무너짐을 허락하지 않겠다는 다짐이 세계 정상 무대라는 열매로 다가왔다. 패기 넘치는 10대들, 2008년생 최가온(세화여고) 유승은(성복고) 그리고 2007년생 임종언(노원고·고양시청)이 이탈리아 밀라노의 밤 하늘을 밝히며 포디움에 올랐다. 이들의 공통점, 어린 나이에 골절이라는 큰 부상을 이겨내고 묵묵히 자신의 길을 걸으며 한국 스포츠의 새 역사를 다시 쓰고 있다는 것이다.

한국 선수단 ‘막내’ 최가온이 일을 냈다. 최가온은 13일(한국 시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 여자 하프파이프 결선에서 90.25점을 획득해 정상에 올랐다. 이번 대회 한국 선수단 첫번째 금메달이자, 한국 스키 종목 역사상 첫 금메달이다. 또한 17세3개월의 나이로 포디움 정상에 오르며 이번 대회 은메달리스트 클로이 킴(미국)이 보유하고 있는 스노보드 여자 하프파이프 종목 최연소 올림픽 금메달 기록을 7개월 앞당겼다.

최가온이 공중 회전 기술을 선보이고 있다. AP/뉴시스

‘평창 키즈’ 임종언 역시 생애 첫 올림픽 무대에서 동메달을 목에 걸었다. 임종언은 같은 날 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 대회 쇼트트랙 남자 1000m 결승에서 3위를 기록했다. 최하위를 달리다 마지막 한 바퀴를 남겨두고 극적인 추월을 선보이며 짜릿한 결과를 낳았다.

유승은이 공중 회전 기술을 선보이고 있다. AP/뉴시스

이보다 앞서 스노보드 여자 빅에어에 나선 유승은은 한국 여자 스키·스노보드 역사상 최초의 메달이자, 프리스타일 종목 첫 입상이라는 역사를 새겼다. 결선에서 몸 뒤쪽으로 네 바퀴를 회전하는 고난도 기술 ‘백사이드 트리플 콕 1440’을 완벽하게 소화하며 값진 동메달을 수확했다.

이들의 공통점, 골절이라는 큰 부상을 이겨냈다는 점이다. 최가온은 2024년 스위스 락스에서 열린 월드컵에서 훈련 중 허리를 심하게 다치는 부상을 입었다. 척추 골절, 선수 생명까지 위협할 수 있는 긴박한 상황이었다. 현지에서 바로 수술대에 올랐고, 1년 가까이 재활에만 매달려야 했다.

임종언이 13일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나 담페초 동계올림픽 쇼트트랙 남자 1000m 결승 경기에서 동메달을 획득한 뒤 태극기를 들고 트랙을 돌고 있다. 뉴시스

임종언은 초등 5학년 때 훈련 도중 스케이트 날에 오른쪽 허벅지 안쪽을 찍히는 큰 부상을 입었다. 중학교 2학년 때 오른쪽 정강이뼈 골절, 3학년 때는 왼쪽 발목 골절로 힘든 시간을 보냈다.

유승은 역시 2023년 국제스키연맹(FIS) 주니어 세계선수권에서 준우승을 차지하며 초신성으로 떠올랐으며 부상 악재를 만났다. 발목 복사뼈 골절, 팔꿈치 탈골, 손목 골절 등 부상이 이어졌다.

하지만 부상은 이들의 비행과 질주를 막지 못했다. 지독하게 연습에 매달렸고, 결국 자신의 꿈을 하나씩 이뤄가고 있다. 최가온이 금메달을 획득하자 AP통신은 “최가온은 다른 선수들보다 훨씬 일찍 연습장에 나타나곤 했고, 감히 시도하지 못할 기술들을 계속 선보였다”며 “최가온의 3차 시기는 기술적으로 완벽에 가까울 정도로 경이로웠다”고 전했다.

유승은은 “연습 때 한 번도 성공적으로 착지한 적이 없었지만, 자신감은 있었다. 시합 때는 정말 성공하겠다는 마음이었고, 결국 성공했다”고 활짝 웃었다. 부상에 대한 두려움, 실패에 대한 걱정을 모두 치워버리고 패기 넘치는 도전 정신이 그를 세계 정상 무대로 이끌었다.

임종언 역시 “부상 등으로 포기하고 싶었던 힘든 순간이 많았다. 너무 감동스럽고 스스로를 믿는 저 자신에게도 고마워서 눈물이 났다”며 “나 자신을 믿고 자신감 있게 해보자는 생각했다. 후회 없이 잘 치러서 이렇게 동메달이라는 결과를 얻어 기쁘다. 한편으로는 좀 아쉬움이 남는 경기였지만 한 발짝 더 성장하는 계기가 됐다”고 눈빛을 반짝였다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

