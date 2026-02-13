류다경, 데뷔 싱글 ‘잘하는걸까’ 발표

사진=류다경

싱어송라이터 류다경이 첫 싱글 ‘잘하는걸까’를 발표하며 가수로서의 시작을 알린다고 13일 밝혔다.

이번 곡은 오랜 시간 마음속에 쌓아온 고민과 감정을 바탕으로 만들어진 류다경의 첫 번째 진심 어린 이야기다.

‘잘하는걸까’는 바쁘게 살아가는 일상 속에서 문득 멈춰 서게 되는 순간 스스로에게 조용히 묻게 되는 질문에서 시작된 곡이다. 지금 내가 가고 있는 길이 맞는지, 잘 살아가고 있는 건지, 누구나 한 번쯤 느껴봤을 불안과 고민을 담담하게 풀어낸 감성 발라드다.

싱어송라이터 류다경은 살아가며 크고 작은 일들을 겪는 과정 속에서 자신감이 낮아지고 무너질 것 같은 순간들도 있었지만 그때마다 곁을 지켜준 반려견 뚱이와 꿍이, 그리고 늘 함께했던 강아지들, 주변 지인들의 응원 덕분에 다시 버텨낼 수 있었다. 당장 모든 것이 해결되지는 않더라도, 그 존재들은 힘든 시간 속에서 다시 웃을 수 있게 해주는 위로가 되어주었다.

이 곡은 그런 시간들 속에서 자연스럽게 만들어졌다. 스스로에게 던지던 질문을 노래로 옮긴 ‘잘하는걸까’는 자신처럼 고민이 많은 이들에게 공감이 되고 작은 위로라도 전해졌으면 하는 마음으로 오랫동안 준비해온 곡이다. 완벽하지 않아도, 흔들리면서도 하루를 지나온 사람들에게 “그것만으로도 충분하다”는 이야기를 조용히 건넨다.

뮤직비디오 역시 이러한 감정을 바탕으로 제작됐다. 영상에는 ‘나’라는 화자를 중심으로 반려견과 주변 사람들을 상징하는 보호자 같은 존재가 등장해, 함께 시간을 견디고 다시 걸어가는 모습을 담아낼 예정이다. 해당 뮤직비디오는 공개와 함께 류다경 개인 유튜브 채널을 통해 선보인다.

류다경은 이번 데뷔를 시작으로 유튜브를 통해서도 자신만의 방식으로 음악을 이어갈 계획이다. 매번 큰 무대를 설 수 없더라도, 자신의 삶 속에서 ‘나만의 무대’를 만들어가겠다는 마음으로 강아지들과 함께하는 콘서트 형식의 콘텐츠를 기획 중이다. 더 나아가 연말 결산 공연, 라이브 형식의 연출 콘텐츠, 여행 브이로그, 이사 브이로그, 버킷리스트 등 다양한 일상을 음악과 함께 풀어내며 꾸준히 대중과 소통할 예정이다.

류다경은 “이번 싱글 ‘잘하는걸까’는 제 스스로에게 던진 질문이자, 같은 시간을 버티고 있는 누군가에게 건네는 조용한 응원이다. 오랜 준비 끝에 꺼낸 첫 이야기가, 지친 하루 끝에서 작은 위로로 남기를 바라는 마음이 담겨 있다”고 전했다.

