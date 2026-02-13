“반려견과 가장 빠른 봄맞이”… 기린빌라리조트, 3월에 ‘댕댕이 힐링 트래킹’

기린빌라리조트가 다가오는 3월 반려견과 함께하는 트래킹 프로그램을 진행한다고 밝혔다. 기린빌라리조트 제공

기린빌라리조트 전경. 기린빌라리조트 제공

제주 서귀포의 펫프랜들리 숙소 기린빌라리조트가 반려동물 동반 투숙객을 위한 ‘댕댕이와 함께하는 힐링 트래킹’을 진행한다고 13일 밝혔다.

3월 한 달간 열리는 이번 행사는 한국에서 가장 빠르게 봄이 시작되는 제주에서 오름이나 올레길을 반려동물과 함께 걸으면서 느긋하게 자연을 즐기는 프로그램이다.

기린빌라리조트 측은 “리조트 인근에 반려동물과 동반이 가능한 이승악 오름이나 올레길 등이 잘 갖춰져 있어 무리 없는 산책과 가벼운 트래킹이 가능하다”고 설명했다.

아울러 해당 기간 반려동물 동반 투숙객에게는 여러 혜택이 제공된다. 우선 펫스테이케이션 패키지 이용객은 홈페이지에서 예약 시 10% 할인 혜택이 적용되며, 패키지가 아닌 일반 예약 고객이 반려동물을 동반할 경우 펫 차지(Pet Charge)가 1만원 할인 된다.

또한 반려동물과 인근 오름 또는 올레길을 트래킹하는 모습을 촬영해 SNS에 게시한 고객에게는 기린빌라리조트 관내 편의점 5000원 쿠폰이 제공된다.

리조트 관계자는 “반려동물은 가족의 일원”이라며 “이번 힐링 트래킹을 통해 반려동물과 함께하는 여행이 보다 자연스럽고 편안한 문화로 자리잡기를 기대한다”고 말했다.

기린빌라리조트는 그간 반려동물 동반 객실을 운영하면서 반려동물과 함께하는 캠핑, 자연체험 같은 콘텐츠를 진행해왔다.

박재림 기자 jamie@segye.com

