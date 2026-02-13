황보라, 교통사고 연출 홍보 영상 논란…결국 사과

사진 = 황보라 SNS 계정

배우 황보라가 공동구매 제품을 홍보하는 과정에서 과한 연출로 비난을 받자 결국 사과했다.

황보라는 13일 자신의 SNS에 사과문을 올리며 “이전 올라온 공구 영상 관련해 신중하지 못한 모습을 보여드려 죄송하다. 불편하셨을 많은 분께 사과드리며 앞으로 이런 일이 없도록 반성하고 노력하겠다“며 ”다시 한번 죄송하다”고 밝혔다.

논란은 지난 11일 공개된 마카다미아 공동구매 홍보 영상에서 시작됐다. 영상 속 황보라는 야간 운전 중 갑작스럽게 사고가 나는 듯한 연출을 한 뒤, “마카다미아 먹을래?”라며 홍보 제품을 들어 보이는 콘셉트를 보여줬다. 이어 그는 “맥주에 딱 좋은 고급 안주”, “다이어트 야식으로도 좋다”라며 제품을 소개했다.

반전과 효과를 노린 시도였지만, 교통사고를 연상시키는 장면에 불편함을 느낀 누리꾼들은 부적절하다고 지적했다. 인명 피해가 발생할 수 있는 교통사고와 견과류 제품을 연결한 맥락 없는 연출이라는 비판이 이어졌다.

이번 논란은 황보라의 과거 음주운전 전력까지 거론되면서 논란이 더 커졌다. 황보라는 2007년 12월 20일 서울 강남구청 사거리에서 술을 마신 뒤 차량을 운행하다 경찰에 적발됐다. 당시 혈중알코올 농도는 0.135% 상태로 나타나 면허가 취소된 바 있다.

