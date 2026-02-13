홍현희 21kg 감량 이유 논란…제이쓴 다이어트 보조제 사업 연관 의혹

사진 = 홍현희 SNS 계정

코미디언 홍현희가 남편 제이쓴과 함께 다이어트 보조제를 출시한 가운데, 이를 둘러싼 논란이 일고 있다.

홍현희는 최근 자신의 SNS를 통해 다이어트 제품을 활용한 하루 루틴을 공개했다. 그는 아침에 오일과 채소 주스를 섭취하고, 저녁에는 라면을 먹기 전과 후에 제품을 챙기며 “먹는 양이 현저히 줄었다”고 밝혔다. 하지만 영상 전반에 특정 제품이 반복적으로 노출되면서, 단순한 루틴 공유를 넘어 사실상 홍보 콘텐츠 아니냐는 지적이 이어졌다.

홍현희는 앞서 “다이어트 모델 제안도 많이 받았지만 모두 거절했다. 나만의 루틴으로 진짜 노력해서 건강해진 것뿐”이라고 강조했으나, 이후 부부는 본격적으로 제품 홍보에 나섰다.

제이쓴은 “나와 많은 분을 위해 진심으로 만든 제품”이라며 애정을 드러냈고, 제품은 4차 예약 판매까지 모두 품절됐다. 그는 이어 “전 세계에서 원료를 수입하며 좋은 제품을 만들었다. 절대 실망 없도록 최선을 다하겠다”고 전했다.

그는 이어 “믿어주신 만큼 미국 스페인 프랑스 등 전 세계 각지에서 원료를 수입하며 정말 좋은 제품 만들었으니 절대 실망 없도록 열심히 발로 뛰겠다”고 감사 인사를 전했다.

누리꾼들은 “적당히 하세요”, “애 키우고 나서 바로 ‘살 팔이’냐”, “홍현희 다이어트 기사 나오기 전부터 예상했다” 등 비판적인 반응을 보였다.

