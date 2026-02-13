앳하트, 2∼3월 가요계 달군다…신곡 MV 美 올로케 촬영

그룹 앳하트(AtHeart)가 오는 26일 신곡 발매를 시작으로 본격 2026년 활동의 포문을 연다.

소속사 타이탄콘텐츠는 "앳하트가 26일에 이어 3월, 두 달에 걸쳐 각각 상반된 콘셉트의 음악과 압도적인 비주얼로 팬들과 만난다. 유기적인 연결성을 띤 서사의 흐름을 가져가며 앳하트만의 독보적인 색깔을 더욱 공고히 할 전망이다"라고 전했다.

기발매곡의 영어 가창 버전과 리믹스 음원을 제외, 앳하트가 신곡을 선보이는 건 지난해 8월 발매한 첫 번째 EP 'Plot Twist(플롯 트위스트)' 이후 약 6개월 만이다. 앳하트는 본격 컴백에 앞서 현재 미국 각 분야 최고의 크리에이터들과의 협업 속에 현지 올 로케이션으로 뮤직비디오를 촬영 중이다. 이국적인 풍경을 배경으로 독창적인 콘셉트와 신선한 비주얼을 다양하게 보여줄 것으로 기대된다.

이처럼 앳하트는 오는 26일 오후 6시 발매 예정인 신곡을 시작으로 글로벌 컴백 예열에 나선다. 도약을 위한 출발선에 선 앳하트는 음악적 스펙트럼을 더욱 폭넓게 확장하며 그룹의 아이덴티티를 강화한다. 실제 앳하트는 최근 'AtHeart : The New Black'으로 명명된 모션 티저와 커밍순 포토에 이어, 팬덤명 'heartbeat(핫빛)'을 공개하며 대대적인 변화를 알려 국내외 팬들의 뜨거운 관심을 받았다. 글로벌 크리에이티브와 감각을 토대로 기존과 또 다른 결의 결과물을 예고한 앳하트가 새롭게 그려갈 챕터에 관심이 집중된다.

앳하트는 첫 번째 EP 'Plot Twist' 발매와 동시에 다수의 해외 유수의 매체들로부터 '2025년 가장 주목해야 할 K-팝 그룹'으로 선정되며 글로벌 시장 내 존재감을 입증했다. 해외 팬들의 뜨거운 성원 속에 앳하트는 데뷔 2개월 만에 미국 뉴욕과 LA를 넘나드는 대대적인 프로모션을 진행하며 가파른 성장세를 과시했다. 앳하트는 FOX5 'Good Day New York'에 출연하며 K-팝 걸그룹으로서는 최단 기간 내 미국 TV 프로그램에 입성한 바 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

