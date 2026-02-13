헬씨몽드, 미래 국가대표 꿈꾸는 저소득층 유소년 스포츠선수에 식물성 단백질 후원

사진=헬씨몽드

프리미엄 식물성 단백질 브랜드 헬씨몽드(Healthy Monde)가 아동복지전문기관 초록우산(회장 황영기)을 통해 저소득층 유소년 스포츠선수를 위한 영양 및 용품 지원 사회공헌 활동을 진행했다고 13일 밝혔다.

헬씨몽드는 초록우산과 후원 전달식을 갖고 경제적 여건으로 인해 체계적인 영양 관리가 어려운 유소년 스포츠선수 2명에게 6개월 분량의 프리미엄 식물성 단백질 제품과 용품, 그리고 학생들의 학업을 돕기 위한 학용품도 함께 전달됐다.

이번 후원은 헬씨몽드가 직접 후원 중인 피겨스케이팅 국가대표 이시형 선수와의 인연에서 시작됐다. 이시형 선수는 초록우산의 인재양성 사업인 ‘아이리더’ 출신으로 성장 과정에서 초록우산의 지원이 중요한 디딤돌이 된 것으로 알려졌다.

헬씨몽드 그동안 이시형 선수를 직접 후원하며 선수의 성장 과정을 가까이 지켜보는 과정에서 유소년 시기의 체계적인 지원이 얼마나 중요한지 공감하게 됐다. 이에 제2, 제3의 이시형 선수를 꿈꾸는 어린 유망주들에게 실질적인 도움을 전하고자 초록우산과의 동행을 시작하게 됐다.

이번 활동은 성장기 유소년 스포츠선수들에게는 균형 잡힌 단백질 섭취가 중요한 요소로 성장기 유소년 선수들이 겪는 영양 불균형을 완화하기 위해 기획됐다.

헬씨몽드 관계자는 “이시형 선수의 성장 과정에서 초록우산의 지원이 큰 힘이 되었다는 이야기를 듣고 깊이 공감했다”며 “아이들의 꿈이 환경 때문에 멈추지 않도록 돕는 것이 기업이 할 수 있는 의미 있는 역할이라 생각한다. 앞으로도 스포츠를 꿈꾸는 청소년을 위한 사회공헌 활동을 지속 확대하겠다”고 밝혔다.

초록우산 황영기 회장은 "스포츠 꿈나무들에게 영양 관리는 훈련만큼이나 중요한 부분"이라며 "스타트업으로서 쉽지 않은 결정임에도 아이들의 꿈을 위해 선뜻 고품질의 제품을 후원해 준 헬씨몽드에 감사드린다"고 밝혔다.

한편, 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 대한민국 선수단 라운지에는 헬씨몽드 식물성 단백질 제품이 비치되어 선수들의 영양 보충을 지원하고 있다. 헬씨몽드는 다양한 종목의 스포츠 선수들이 섭취하는 단백질 브랜드로서 사회공헌 활동을 지속적으로 확대하며, 스포츠 영양을 기반으로 한 사회적 가치 실현을 이어가고 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]