‘뷰민라 2026’ 문화비축기지서 열린다…1차 라인업 공개

MPMG(엠피엠지)의 대표 브랜드이자 민트페이퍼 20주년을 맞아 새로운 변화를 예고한 ‘뷰티풀 민트 라이프 2026(Beautiful Mint Life 2026, 이하 BML)’가 1차 라인업 아티스트 16팀을 발표했다.

5월 30일에는 대세 밴드 ‘터치드’를 필두로, 전역 후 더욱 깊어진 감성으로 돌아온 발라드 세손 ‘정승환’, 25개 도시 월드투어를 성료하며 커리어 하이를 경신 중인 ‘N.Flying(엔플라잉)’, ‘그대 작은 나의 세상이 되어’ 역주행 신드롬의 주인공 ‘카더가든’, BML와 오랜 인연을 이어가는 페스티벌 강자 ‘페퍼톤스’, ‘K팝스타5’ 준우승자로 독보적인 보이스를 지닌 ‘안예은’, 공연, 예능, 패션 등 다방면에서 활약 중인 신예 ‘AxMxP(에이엠피)’, 뛰어난 기타 실력과 매력적인 음색의 ‘연정’이 포함됐다.

5월 31일에는 2026년 신보 발표를 예고하며 오랜만에 BML 무대로 돌아오는 ‘장기하’가 가장 눈길을 끌며, 전국 투어 매진을 기록하며 변함 없는 인기를 증명한 봄의 대명사 ‘로이킴’, 드라마 ‘은애하는 도적님아’ OST 참여로 깊은 여운을 남긴 감성 싱어송라이터 ‘하현상’, 국내를 넘어 글로벌 밴드씬의 기대를 한 몸에 받는 슈퍼 루키 ‘Dragon Pony(드래곤 포니)’, 몽환적이면서도 클래식한 사운드로 꾸준히 사랑받아온 ‘심규선’, 부드러운 보이스를 지닌 ‘싱어게인3’ 출신 ‘소수빈’, 지난 BML2025에서의 첫 공식 무대 이후 1년 만에 아시아 투어 소식을 전하며 비약적인 성장을 이룬 ‘KIK(킥)’, 소울풀한 목소리로 사랑받는 R&B 보컬 ‘g0nny(거니)’가 이름을 올렸다.

주최사인 민트페이퍼는 “민트페이퍼 20주년을 맞아 BML는 오랜 시간 함께해온 익숙한 공간을 벗어나 새로운 장소인 문화비축기지에서 진행된다”는 설명과 함께 이번 시즌을 관통하는 핵심 키워드들을 공개했다.

먼저 공간의 재구성을 의미하는 ‘RE(Rebuild)’를 통해 “문화비축기지의 구조적 특성을 적극 활용해 무대와 관객 사이의 거리를 좁히고, 공연에 더욱 몰입할 수 있는 환경을 구축할 것”이라고 설명했다. 이어 “기존의 피크닉 중심 관람 방식에서 벗어나 스테이지 특성에 따라 스탠딩 및 실내 관람 공간 등 다채로운 형태의 무대를 구성할 예정이며 BML만의 시그니처인 문화, 체육 센터를 비롯한 참여형 프로그램에도 심혈을 기울여 관객과 아티스트가 한층 더 가까이 호흡할 수 있는 특별한 기억을 선사할 계획”이라고 전했다.

장소 변화와 새로운 시도를 관객들에게 보다 부담 없이 전하고자 ‘20(Twenty)’라는 키워드 아래 파격적인 티켓 정책을 도입했다. 민트페이퍼 20주년을 기념하는 동시에 더 많은 관객과 새로운 분위기를 함께 나누기 위해 티켓 오픈 후 20일간 기존 대비 약 20% 낮춘 9만9000원의 티켓 가격으로 운영하며 관객과의 접점을 넓혀갈 계획이다.

한편 5월 30일부터 31일까지 양일간 마포구 문화비축기지에서 진행되는 ‘뷰티풀 민트 라이프 2026’의 공식 티켓은 2월 19일부터 NOL 티켓, YES24, 네이버 예약을 통해 예매할 수 있으며 2차 라인업은 오는 3월 12일에 공개될 예정이다.

