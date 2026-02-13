오븐마루치킨, 번동FC와 스포츠 스폰서십 ‘마루크루 4기’ 운영

사진=오븐마루치킨

오븐마루치킨이 스포츠 연계 브랜드 프로그램 ‘마루크루 4기’를 운영하며 지역 기반 스포츠 지원 활동을 이어가고 있다고 13일 밝혔다.

오븐마루치킨 스포츠크루는 지역 스포츠팀과 협력해 생활 체육 활성화를 지원하는 프로그램으로 이번 4기에는 총 25명이 참여해 축구 종목 활동을 진행한다. 이번 기수는 번동FC와 함께하며, 팀 운영에 실질적으로 활용 가능한 지원을 강화한 것이 특징이다.

‘번동FC의 질주는 계속된다! 오븐마루치킨과 함께 뛰는 마루크루’를 슬로건으로 운영되는 4기는 참여형 이벤트 성격을 넘어 팀 활동 지원에 초점을 맞췄다. 현장에서 활용 가능한 헤어밴드, 손목 아대, 스포츠 양말 등으로 구성된 ‘마루크루 스포츠 굿즈’를 제작·제공했으며 선수단의 경기 및 훈련 환경 개선을 위한 지원도 병행했다. 아울러 팀 단합을 위한 회식비 지원을 통해 현장 밀착형 스폰서십을 운영하고 있다.

사진=오븐마루치킨

오븐마루치킨은 이번 프로그램을 통해 지역 스포츠 활동이 지속될 수 있는 기반을 마련하는 한편, 오븐 조리 기반의 브랜드 정체성을 접목한 커뮤니티 마케팅을 전개하고 있다. 회사 측은 스포츠크루를 지역 사회와의 접점을 확대하는 중장기 브랜드 전략의 일환으로 보고 있다고 설명했다.

오븐마루치킨 관계자는 “스포츠크루는 건강한 스포츠와 건강한 먹거리를 통해 지역과 상생하고자 하는 오븐마루치킨의 방향성을 담은 스포츠크루 프로그램”이라며 “4기부터는 스포츠 활동에 실질적인 도움이 되는 지원을 강화해 번동FC와 함께 현장에서 직접 소통하며 지역 스포츠 문화에 긍정적인 역할을 하고자 한다”고 전했다.

오븐마루치킨은 스포츠크루 5기부터 공식 홈페이지와 인스타그램을 통해 참여자를 공개 모집할 예정이며, 스포츠를 매개로 한 브랜드 커뮤니티 활동을 확대해 나갈 방침이다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]