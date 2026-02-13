리틀라이언X라온의 만남...베리즈, 삼성라이온즈 '어린이 회원 키트' 출시

카카오엔터테인먼트 글로벌 K컬처 팬 플랫폼 베리즈(Berriz)가 카카오프렌즈IP를 활용한 삼성 라이온즈의 '2026 어린이 회원’ 키트를 출시하고 단독 판매한다.

이번에 출시하는 삼성 라이온즈 ‘2026 어린이 회원’ 키트는 삼성 라이온즈의 마스코트 '라온'과 카카오프렌즈의 인기 캐릭터 '리틀라이언'을 활용해 사랑스럽고 귀여운 매력을 극대화한 디자인이 특징이다. 어린이 팬들의 취향을 반영해 팀 소속감을 높이고 직관의 즐거움을 더하며, 경기 관람의 추억을 기록할 수 있도록 키트를 구성했다.

이번 협업은 양사의 MD 파트너십 체결 이후 선보이는 첫 번째 프로젝트로, 카카오엔터의 기획력과 삼성 라이온즈의 탄탄한 팬덤이 만나 시너지를 극대화했다. 카카오엔터는 팀 정체성을 어린이 팬의 시선에 맞춰 새롭게 풀어낸 기획으로, 순둥한 매력의 위트 있고 친근한 캐릭터 ‘리틀라이언’과 삼성 라이온즈를 상징하는 팀 컬러인 블루를 강조하면서 캐릭터 중심의 시각적 구성과 밝은 컬러를 활용해 어린이들이 팀 아이덴티티에 자연스럽게 접근할 수 있도록 했다.

베리즈는 오는 24일부터 글로벌 K컬처 팬 플랫폼 베리즈 라이온즈 팀스토어 온라인몰에서 단독으로 예약 판매한다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]