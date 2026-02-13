이승기♥이다인, 2년 만에 둘째 임신…두 아이 부모 된다

사진 = 이다인 SNS 계정

가수 겸 배우 이승기와 배우 이다인이 두 아이의 부모가 되는 소식을 전했다.

이승기의 소속사 빅플래닛메이드엔터는 13일 “이다인이 임신 5개월에 접어들었다”며 “산모의 건강과 안전을 우선시하며 태교에 임하는 중”이라고 밝혔다. 소속사는 구체적인 출산 일정과 관련해서는 조심스러운 입장을 전하며, 당분간 건강 관리에 집중할 계획이라고 덧붙였다.

앞서 두 사람은 2023년 4월 결혼했으며, 이듬해 첫딸을 얻었다. 이번 둘째 임신 소식은 첫딸 출산 이후 약 2년 만에 전해지면서 연예계 안팎의 관심을 모으고 있다.

한편 이승기는 2004년 1집 ‘나방의 꿈’으로 데뷔했으며, 타이틀곡은 ‘내 여자라니까’였다. 지난해 신곡 ‘너의 곁에 내가’를 발매했으며 JTBC ‘싱어게인4’ MC로도 활약했다. 이다인은 드라마 ‘황금빛 내 인생’, ‘연인’ 등에 출연하며 연기 활동을 이어가고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

