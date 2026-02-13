‘스틸하트클럽 우승’ 밴드 하츠웨이브, 첫 자체 콘텐츠 론칭…17일 첫 공개

밴드 hrtz.wav (하츠웨이브)가 첫 자체 콘텐츠를 론칭하며 데뷔 전부터 돈독한 팀워크를 각인시킨다.

카카오엔터테인먼트(공동대표 권기수, 장윤중)는 올 상반기 정식 데뷔를 앞둔 hrtz.wav (하츠웨이브)가 오는 17일부터 공식 유튜브 채널을 통해 첫 자체 콘텐츠 'Catch.wav (캐치웨이브)'를 공개한다고 밝혔다. 'Catch.wav'는 hrtz.wav (하츠웨이브) 멤버들의 다양한 일상과 친목을 담아내는 리얼리티 형식의 콘텐츠로, 팀의 데뷔를 기다리는 팬들에게 색다른 재미를 선사할 전망이다.

자제 콘텐츠 론칭에 앞서, 어제(12일) hrtz.wav (하츠웨이브) 공식 유튜브 채널에 'Catch.wav'의 티저 영상을 공개해 앞으로 멤버들이 보여줄 다채로운 매력을 예고했다. 진지하게 합주 연습을 하고 있는 멤버들의 프로페셔널한 모먼트는 물론, 한복을 차려입고 명절을 보내는 모습, 나란히 앉아 온몸으로 토크와 게임에 임하는 모습까지 hrtz.wav (하츠웨이브)의 무궁무진한 케미스트리를 예고했다.

설 당일에 공개되는 첫 회는 설 특집으로 꾸며져 더욱 기대를 더한다. 멤버들은 고운 한복 비주얼로 눈길을 사로잡는 것은 물론, 한국에서 처음 명절을 맞이하는 케이텐, 하기와와 직접 전통문화를 나누며 유쾌한 웃음을 자아낸다. 이어 서로 TMI를 방출하고, 같이 팀 목표를 정하는 등 단순한 팀워크를 넘어 ‘찐 가족 케미’를 드러내며 앞으로 함께 보여줄 호흡에 대한 기대감을 높인다.

케이텐(기타), 하기와(드럼), 데인(베이스), 리안(보컬), 윤영준(키보드)은 Mnet 글로벌 밴드 메이킹 서바이벌 ‘스틸하트클럽’을 통해 한 팀으로 결성됐다. 멤버 개개인의 탄탄한 실력에 기반한 완성도 높은 음악과 훈훈한 팀워크를 바탕으로 청춘 밴드로 성장해 나갈 hrtz.wav (하츠웨이브)는, ‘청춘을 비추는 밴드 음악의 새로운 물결’을 이끌겠다는 목표 아래 데뷔 준비에 박차를 가하며 글로벌 행보에 대한 기대를 높이고 있다.

hrtz.wav (하츠웨이브)는 데뷔에 앞서 각종 챌린지 숏츠 영상과, 연습 장면 등을 비롯한 다양한 콘텐츠로 팬들과 적극적인 소통을 펼치고 있다. 멤버들은 훈훈한 비주얼과 장난스러운 소년미로 무대 위와는 또 다른 멋을 드러내며 정식 활동에 대한 기대감을 끌어올리고 있다. 활발한 소통에 더해 이번 첫 자체 콘텐츠 'Catch.wav'에서 그 매력을 더욱 풍성하게 전달할 계획이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

