이수영, 또 교통사고.. 라디오 긴급 대타 진행 “생명엔 지장없어”

사진 = 채널A

가수 이수영이 갑작스러운 교통사고 소식을 전했다.

12일 방송된 CBS 음악 FM ‘이수영의 12시에 만납시다’에서는 DJ 이수영 대신 하효진 아나운서가 진행을 맡았다.

이날 하효진 아나운서는 “이수영 씨가 교통사고를 당해서, 이번 주말까지 제가 대신 진행을 맡게 됐다. 생명에는 지장이 없으며 무사히 귀가했다”라고 전해 팬들을 안심시켰다.

이수영이 교통사고를 당한 것은 이번이 처음은 아니다. 그는 2010년 7월에도 라디오 방송을 위해 이동하던 중 추돌 사고를 겪은 바 있다. 당시 이수영은 “매니저 차를 타고 가다 뒤차가 추돌했다. 은근히 무서웠다”고 당시 상황을 회상했다.

한편, 이수영은 1999년 1집 ‘아이 빌리브(I Believe)’로 데뷔했으며, 2000년대 ‘덩그러니’ 등 다수의 히트곡으로 큰 사랑을 받았다. 2017년부터는 CBS 음악FM ‘이수영의 12시에 만납시다’를 진행하며 청취자들과 소통하고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]