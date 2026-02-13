“엄마, 작년에 뭐라고 했는지 기억나?” 치매보다 먼저 살펴야 할 부모님 인지 변화

다가오는 명절, 부모님과 마주 앉아 이야기를 나누다 보면 문득 이런 질문이 떠오른다.

“엄마, 작년 명절에 뭐라고 했는지 기억나?”

대답을 망설이거나, 기억이 엇갈리는 순간 자녀의 머릿속에는 자연스럽게 ‘치매’라는 단어가 스친다. 하지만 임진희 수원 S서울병원 신경과 원장은 이런 장면이 곧바로 치매를 의미하지는 않는다고 말한다. 치매는 기억력 뿐만 아니라 인지 속도·주의력·언어 반응 같은 기능 변화가 함께 동반되는 경우가 많기 때문이다. 명절은 이와 같이 부모님의 인지 변화를 가장 자연스럽게 체감할 수 있는 시간이다.

◆기억력보다 먼저 달라지는 ‘초기 변화’

치매를 떠올리면 흔히 기억력 저하부터 생각하지만, 실제 초기 변화는 조금 다르게 나타나는 경우가 많다. 질문을 이해하는 데 시간이 걸리거나, 말이 중간에 끊기고, 반응 속도가 느려지는 식이다. 같은 이야기를 반복하더라도 본인은 그 사실을 인지하지 못하는 경우도 적지 않다.

이런 변화는 일상 속에서는 쉽게 지나치기 마련이다. 대화 시간이 짧고, 정해진 주제만 오가는 평소 생활에서는 인지 기능의 미세한 차이가 드러나지 않기 때문이다. 반면 명절처럼 대화가 길어지고, 여러 사람이 한자리에 모여 다양한 이야기가 오가는 상황에서는 인지 기능의 저하가 드러나기 쉽다.

임진희 원장은 “명절에 부모님의 인지 변화가 더 또렷해 보이는 이유는, 기능 저하가 갑자기 생겨서가 아니라 관찰할 기회가 늘어나기 때문”이라고 설명한다.

◆치매로 단정하기 전에 살펴야 할 것들

부모님의 기억이나 반응이 예전 같지 않다고 해서, 모두 치매로 이어지는 것은 아니다. 수면 부족, 스트레스, 우울감, 약물 복용, 만성 질환 같은 요인도 인지 기능에 영향을 줄 수 있다. 특히 고혈압·당뇨·고지혈증처럼 흔한 만성 질환은 뇌 혈류 저하를 초래함으로써 인지 기능 저하의 유발 요인이 되기도 한다.

이 때문에 최근에는 ‘치매 검사’라는 표현 대신, 인지 상태를 점검한다는 관점이 강조된다. 중요한 것은 치매 여부를 단정하는 것이 아니라, 현재 인지 기능이 어떤 상태에 있는지, 그리고 그 변화의 배경에 무엇이 있는지를 차분히 확인하는 일이다.

◆뇌와 혈관 상태를 함께 확인하는 이유

인지 기능 변화가 느껴질 때, 뇌 구조와 혈관 상태를 함께 살펴보는 이유도 여기에 있다. Brain MRI는 뇌 조직 전반의 상태를 확인해 위축이나 병변 여부를 살펴볼 수 있고, MRA를 함께 시행하면 뇌혈관의 협착이나 구조적 이상을 확인할 수 있다. 이는 인지 변화가 퇴행성 과정인지, 혈관 문제와 연관돼 있는지를 가늠하는 데 참고가 된다.

경동맥 초음파 역시 같은 맥락에서 활용된다. 경동맥은 뇌로 혈액을 공급하는 주요 통로로, 이 부위의 혈관 상태는 뇌 혈류와 밀접한 관련이 있다. 혈관 벽 두께나 플라크 여부를 통해 뇌혈관 질환 위험도를 간접적으로 파악할 수 있어, 인지 변화의 배경을 이해하는 데 도움이 된다.

임진희 원장은 “이런 검사는 치매를 확정하기 위한 확진 검사라기보다, 인지 변화와 관련된 요인들을 하나씩 배제해가는 과정”이라며 “특별한 이상이 없다는 확인만으로도 불안이 크게 줄어드는 경우가 많다”고 말한다.

◆ 막연한 걱정과 불안보다는 ‘적극적인 확인’을 권고

치매와 관련해 가장 큰 부담은 질환 자체보다, 막연한 걱정이다. 명확한 근거 없이 불안만 커지면, 부모님과의 대화도 조심스러워지고 관계에도 긴장이 생기기 쉽다. 따라서 부모님의 인지 기능에 변화가 의심될 때는 불안해하지 말고 관련 검사를 확인해보는 것이 좋다. 확인 후 아무 이상이 없다고 나왔다고 해서 헛된 검사가 아니다. 현재 생활을 유지해도 된다는 근거를 확보했다는 뜻이다. 더 나아가 이후 변화가 생겼을 때 비교할 기준이 생긴다는 점에서도 중요하다.

다가오는 명절은 부모님의 말투와 반응, 대화의 흐름을 자연스럽게 관찰하며, 지금의 상태를 이해할 수 있는 시간을 가져보자. 필요하다면 의료진의 도움을 받아 현재 인지 상태를 확인하고, 앞으로의 생활 관리 방향을 함께 고민해볼 수 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]