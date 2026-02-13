황정음, 좋은 일 하려다 역풍? 장난감 나눔이 부른 뜻밖의 논란

사진 = 황정음 SNS 계정

배우 황정음이 자숙 약 3개월 만에 장난감 무료 나눔 글을 올렸다가 비판을 받았다.

황정음은 12일 자신의 SNS를 통해 “장난감 무료 나눔해요”라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다. 공개된 사진에는 다양한 장난감 무료 나눔 행사 안내가 담겼다. 취지는 긍정적이었지만, 온라인상에서는 사진 속 장난감의 보관 상태와 전시 방식에 대한 지적이 이어졌다. 황정음은 “아이가 깨끗하게 사용한 장난감들을 편하게 가져가라”고 덧붙였다.

이를 본 일부 누리꾼들은 “정리가 아쉽다”, “조금 더 반듯하게 진열했으면 좋았을 것 같다”, “분류해 실내의 깔끔한 공간에서 보여줬다면 좋았을 것” 등 아쉬움을 드러냈다. 나눔의 의도에는 공감하면서도 방식에 대해서는 비판적인 의견이 적지 않았다.

한편 황정음은 지난해 5월 회삿돈 횡령 혐의로 논란에 휩싸였다. 그는 2022년 초 자신의 지분이 100%인 회사가 대출을 받은 자금 중 7억을 가지급금 명목으로 받아 가상화폐에 투자한 것으로 전해졌다. 이후 같은 해 12월까지 회삿돈 43억 4천만원을 횡령한 혐의로 불구속 기소됐다.

황정음은 가지급금 형태로 사용했던 전액을 본인의 사유재산 등을 처분해 지난해 5월 30일과 6월 5일 두 차례에 걸쳐 모두 변제했다. 횡령 혐의를 인정한 그는 자숙 기간을 보내고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

