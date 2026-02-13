박지훈, 이번엔 프랑스 홀린다…‘취사병 전설이 되다’ 佛 시리즈 마니아 공식 초청

티빙 오리지널 시리즈 ‘취사병 전설이 되다’가 프랑스 ‘시리즈 마니아 2026(Series Mania 2026)’(이하 시리즈 마니아)에 공식 초청돼 글로벌 무대에서 첫 선을 보인다.

13일 티빙은 올해 상반기 공개를 앞둔 티빙 오리지널 ‘취사병 전설이 되다’(연출 조남형, 극본 최룡, 기획 스튜디오드래곤, 제작 스튜디오드래곤·스튜디오N, 제공 티빙)가 프랑스의 대표 드라마 시리즈 선정 페스티벌 ‘시리즈 마니아’의 ‘비경쟁 부문 특별상영작’으로 선정됐다고 밝혔다. 이번 페스티벌에서 공개되는 유일한 K-콘텐츠다.

‘취사병 전설이 되다’는 총 대신 식칼을, 탄띠 대신 앞치마를 두른 취사병이 전설로 거듭나는 과정을 그린 밀리터리 쿡방 판타지 드라마다. 힘든 현실을 벗어나기 위해 입대한 ‘흙수저’ 주인공 강성재가 군 생활 중 정체불명의 가상 ‘퀘스트’ 시스템을 마주하게 되면서 벌어지는 이야기를 담았다.

2010년 시작된 프랑스 ‘시리즈 마니아’는 전 세계 감독과 작가, 그리고 드라마 팬들이 한자리에 모여 다양한 시리즈를 선보이고 최고의 작품을 선정하는 프랑스 대표 페스티벌이자 유럽 최대 규모의 시리즈 행사다. 올해는 3월 20일부터 27일까지 프랑스 릴(Lille)에서 개최된다.

시리즈 마니아 관계자는 “이처럼 자유롭고 파격적인 즐거움을 담아낸 드라마는 흔치 않다. <취사병 전설이 되다>는 과감한 형식미와 독창적인 위트를 앞세워, 상실의 잔해 속에서 강인한 생명력을 찾아내는 초현실적 여정을 그려낸 작품”이라며 “무엇보다 극의 중심을 잡는 박지훈 배우의 연기는 경이롭고 깊은 울림을 남긴다”고 초청작 선정 배경을 설명했다.

시리즈 마니아에 초청된 역대 티빙 오리지널 작품으로는 2023년 ‘방과 후 전쟁활동’과 2024년 ‘피라미드 게임’이 있다. 이들 작품 역시 각각 해당 연도 유일한 K-콘텐츠로 초청받아 글로벌 업계 관계자들로부터 작품성과 완성도를 인정받았고, 국내 공개 후에도 큰 화제를 모으며 티빙 플랫폼 성장에 기여하는 등 의미 있는 성과를 거둔 바 있다.

티빙 관계자는 “티빙의 차별화된 오리지널리티는 이제 글로벌 무대에서도 경쟁력을 인정받는 독보적인 K-콘텐츠로 자리 잡았다”며 “이번 시리즈 마니아 초청을 계기로 대중성과 작품성을 모두 갖춘 K-시리즈의 저력을 국내를 넘어 글로벌 시장에 다시 한번 증명해 나갈 것”이라고 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

